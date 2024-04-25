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رياض محرز يقود التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والرياض

رياض محرز، فيتو
رياض محرز، فيتو

الدوري السعودي، يحل فريق أهلي جدة السعودي ضيفًا على الرياض في الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رياض محرز يقود التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والرياض

ومن المقرر أن يعود إلى تشكيل المدرب الألماني ماتياس يايسله كل من الثنائي الإيفواري فرانك كيسيه، والدولي السعودي محمد المجحد إلى وسط الميدان بعد غيابهما عن مواجهة الوحدة الماضية نظرا للإصابة.

كما يعود علي الأسمري أيضًا في وسط الملعب بعدما غاب المباراة الماضية أمام الوحدة، بسبب الإيقاف، على أن يفاضل المدرب بينه وبين المجحد.

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ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة الرياض بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدالله العمار - سعد بالعبيد - إيبانيز - ميريح ديميرال.

خط الوسط: فرانك كيسيه - علي الأسمري - ماكسيمان.

الهجوم: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - فراس البريكان.

ويغيب عن مباراة الأهلي والرياض، عبدالباسط هندي، بسبب الإيقاف، حيث حصل على طرد مباشر في مباراة الوحدة الماضية.

ويفتقد الراقي علي مجرشي، الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية، بالإضافة لغياب كل من جابري فيجا وزياد الجهني وعبد الله عطيف، للإصابة.

وسيغيب عن مواجهة الرياض أيضا هيثم عسيري، الذي يشارك مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة، في المقابل يحل الرياض بالمركز الـ15 برصيد 25 نقطة.


تأهل فريق العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي رغم الخسارة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين امس على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وحرّك سالم الدوسري عداد الأهداف إلى الرقم 6 في النسخة الحالية ببطولة كأس آسيا  ليحتل المركز الثالث على لائحة الهدافين، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو ولابا كودجو وهيرنانديز وأيجور سيرجييف، فيما يغرد سفيان رحيمي في الصدارة برصيد 11 هدفًا.
ورفع قائد الهلال رصيده إلى 23 هدفًا في مشواره الرائع في دوري أبطال آسيا، ليعادل رقم السوري عمر السومة، هداف العربي القطري الحالي والأهلي السابق، ويرتقي إلى المركز العاشر على قائمة الهدّافين التاريخيين في المسابقة القارية.

 لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد هزاع بن زايد، كان قد انتهى بفوز العين بنتيجة 4-2، ليتأهل العين لنهائي دوري أبطال آسيا بمجموع اللقاءين (5-4).

وكان الهلال يحتاج لتحقيق الانتصار على العين في مواجهة الإياب، بأكثر من هدفين من أجل تعويض خسارة الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إلا أن الأزرق لم يستطع ليتأهل العين للمباراة النهائية.

 

أهداف مباراة الهلال والعين 

افتتح الهلال التسجيل مبكرا عن طريق البرتغالي روبين نيفيز من ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 4، وتعادل العين سريعا عن طريق إيريك جورجينس دو مينيزيس في الدقيقة 12، وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 51.

يذكر أن الهلال هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، بواقع 4 مرات، يليه أوراوا الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بينما لم يُتوج العين باللقب إلا مرة واحدة فقط.

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