الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

بعد وداع دوري أبطال آسيا، ماذا ينتظر الهلال السعودي في الأسابيع المقبلة؟

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

سيطرت حالة من الإحباط على جماهير نادي الهلال السعودي، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، بالخسارة في مجموع مباراتي نصف النهائي 4-5.

وحقق الهلال السعودي الفوز على العين الإماراتي، أمس الثلاثاء، بنتيجة 2-1، لكنه ودع البطولة بسبب الخسارة ذهابا في الإمارات بنتيجة 2-4.

وكانت الجماهير الهلالية تمني النفس بالوصول إلى النهائي ومن ثم تحقيق اللقب، من أجل كتابة نهاية رائعة للموسم الحالي الذي يظهر خلاله بمستويات مميزة على كافة الأصعدة.

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ماذا ينتظر الهلال السعودي بعد الخروج الآسيوي؟ 

وسيبدأ الهلال تحدياته بعد الوداع الآسيوي بمواجهة قوية أمام الفتح، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد أيام قليلة وتحديدا الثلاثاء المقبل، سيلعب الهلال ضد اتحاد جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيكون أمام الهلال فرصة تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين بنسبة كبيرة، حيث يحتاج لحصد 10 نقاط فقط من 7 مباريات متبقية له في المسابقة، إذا يمتلك حاليا 77 نقطة.

ويعتبر أقصى رصيد نقطي يمكن أن يصل إليه النصر الوصيف هو 86 نقطة مع تبقي 6 مباريات له، وبالتالي فإن النقطة 87 هي كلمة السر في تتويج الهلال.

ويتبقى للهلال 7 مباريات متمثلة في الفتح والتعاون والأهلي والحزم والنصر والطائي والوحدة.

وحال تتويج "الزعيم" بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك، فإنه سيحقق الثلاثية المحلية، بعدما حصد السوبر المحلي بالانتصار أمام اتحاد جدة 4-1.

رقم سالم الدوسري المميز 

وزود سالم الدوسري عداد الأهداف إلى الرقم 6 في النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال آسيا  ليحتل المركز الثالث على لائحة الهدافين، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو ولابا كودجو وهيرنانديز وإيجور سيرجييف، فيما يغرد سفيان رحيمي في الصدارة برصيد 11 هدفًا.

ورفع قائد الهلال رصيده إلى 23 هدفًا في مشواره الرائع في دوري أبطال آسيا، ليعادل رقم السوري عمر السومة، هداف العربي القطري الحالي والأهلي السابق، ويرتقي إلى المركز العاشر على قائمة الهدّافين التاريخيين في المسابقة القارية.

 

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