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درجات الحرارة اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على  القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد دافئا على السواحل الشمالية الغربية.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا  فى الليل والصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

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حالة الطقس اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  36  
العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19

و درجة الحرارة العظمى 35

بنها:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  35

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى  29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

نخل: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38

بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  39

السويس:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39

بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 19

ودرجة الحرارة العظمى 40

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارةالعظمى 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27  ودرجة الحرارة العظمى 42

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة

ودرجة الحرارة العظمى 43

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة

ودرجة الحرارة العظمى 42

وتتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

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