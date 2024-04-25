الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

حملات نظافة مكثفة وتطهير شبكات صفايات الأمطار في كفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أنه قد تم انطلاق حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وخطوط الصرف الصحي.

حيث تابع المحافظ،جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة  كفرالشيخ، برئاسة احمد عيسى، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 130 طن قمامة، من أحياء وشوارع  وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف  ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلًا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

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وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، في حملات النظافة برفع 120 طن مخلفات قمامة، بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى من بينها " قري محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب"، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية أهمها محطات المياه والصرف بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

حملات نظافة مكثفة في قلين

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة  قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، برفع 80 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، مع إستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد قسم الاشغالات الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الامكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

حملات نظافة مكثفة في بيلا

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة الذى بلغت 70 طن وازاله التراكمات بكافة شوارع المدينة وقري المركز، بجانب رفع كفاءة الطرق منها طريق «بيلا - إبشان»، والتي تضمنت تمهيد وتسوية الطريق، في إطار العمل على الارتقاء بمستوى النظافة مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة الطرق بنطاق مركز ومدينة بيلا، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العام بالمركز والمدينة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 65 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة الى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومى، بما يساهم، فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة الى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربى.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكذلك تم رفع 45 طن، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع 80 طن قمامة بمدينة وقرى الحامول، وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.

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وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة أيمن خلف الله، في أعمال النظافة العامة ورفع  60 طن، تراكمات قمامة أول بأول بشوارع المدينة، الإضافة الى رفع الإشغالات والتعديات امام المحلات بكافة أنواعها، وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقري مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الإنارة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، برئاسة سليم أبوشريف، رئيس مدينة البرلس، في حملات النظافة والاشغالات، حيث تم رفع 45 طن مخلفات قمامة، وتمهيد الشوارع الرئيسية، بالإضافة لأعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء، علاء محمد يوسف، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة الذى بلغ 70 طن  من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية، الحملات اليومية لضبط الأسواق والمرور على المحال والمنشآت التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

 

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مركز فوه حملات نظافة رفع الاشغالات صفايات الأمطار كفر الشيخ
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