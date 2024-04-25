خبير تربوي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من المنصات التعليمية

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ التربية بجامعة عين شمس، نصائح لطلاب الثانوية العامة وصفوف النقل لكيفية الاستفادة من المنصات التعليمية التي تتيحها وزارة التربية والتعليم في عملية المراجعة والاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2024

وأوضح الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم تتيح، عديد من المنصات التعليمية مثل منصة التعليم الإلكتروني، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وقنوات مدرستنا ١، ٢، ٣ وتطبيق مدرستنا بلس ومنصة امتحانات مصر،وغيرها وتمثل هذه المنصات بديلا جيدا للدروس الخصوصية كما أنها مجانية في الأغلب، وتوجد عدة موجهات لكى يستفيد الطالب منها في المراجعة والاستعداد للامتحانات منها:

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* استشارة معلمية وذوى الخبرة عن أفضل المنصات المناسبة لصفه الدراسي “وخاصة أن هناك منصات غير متاحة لصفوف معينة مثل منصة حصص مصر والتى تعتبر غير متاحة للمرحلة الابتدائية”.

* البعد عن أى محتويات بالمنصة غير متصلة بالمراجعة "مثل عنصر شرح الدروس لأنه يفترض أن الطالب في مرحلة المراجعة وليس الشرح والتعلم.

* التركيز على مكونات المنصة التى تتضمن مراجعات وملخصات.

* عدم الاستماع إلى مراجعة نفس الدرس من أكثر من مدرس من منصة مختلفة أو حتى داخل المنصة الواحدة تجنبا لهدر الوقت، والتشتيت، بل يكتفى بالمراجعة من معلم أو مصدر واحد متميز.



* التركيز على حل الأسئلة والنماذج والامتحانات (وهي خطوة تأتي بعد المراجعة ) مع الوضع في الاعتبار أثناء حل تلك الأسئلة والاختبارات والنماذج ما يلي:

- يمكن الاستعانة بأكثر من منصة في حل ما تتضمنه من أسئلة وامتحانات.

- اهتمام الطالب عند حل أى سؤال بمعرفة(لماذا ) وليس (ما) الإجابة الصحيحة حتى يكون الحل قائما على الفهم وليس الحفظ

- معرفة الطالب الإجابات الصحيحة على كل سؤال.

- عند شكه في الإجابة علي سؤال معين، أو عدم فهمه لها لا بد أن يلجأ إلى معلمه، للتأكد من الإجابة، وفهمها منه.

- عدم تركيز الطالب فقط على حل أسئلة كل وحدة فقط بل يجب أن يحرص على حل امتحانات كل مادة لأنها تحمل أفكار أكثر تركيبا ومماثلة لأسئلة الامتحانات.

- احتفاظ الطالب دائما بمفكرة سواء ورقية أو إلكترونية يدون فيها الأسئلة الصعبة وإجاباتها.

-لا بد أن يرجع الطالب إلى استذكار الدروس التى أخفق في الإجابة عليها في المنصة.