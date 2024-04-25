الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خبير تربوي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من المنصات التعليمية

امتحانات نهاية العام
امتحانات نهاية العام 2024

 وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ التربية بجامعة عين شمس، نصائح لطلاب الثانوية العامة وصفوف النقل لكيفية الاستفادة من المنصات التعليمية التي تتيحها وزارة التربية والتعليم في عملية المراجعة والاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2024

 وأوضح الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم تتيح، عديد من المنصات التعليمية مثل منصة التعليم الإلكتروني، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وقنوات مدرستنا ١، ٢، ٣ وتطبيق مدرستنا بلس ومنصة امتحانات مصر،وغيرها وتمثل هذه المنصات بديلا جيدا للدروس الخصوصية كما أنها مجانية في الأغلب، وتوجد عدة موجهات لكى يستفيد الطالب منها في المراجعة والاستعداد للامتحانات منها:

Advertisements

txt

بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والتعليم لرفع كفاءة مدارس التعليم المجتمعي بشمال وجنوب سيناء

txt

5 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع ورقة امتحان 2024


* استشارة معلمية وذوى الخبرة عن أفضل المنصات المناسبة لصفه الدراسي “وخاصة أن هناك منصات غير متاحة لصفوف معينة مثل منصة حصص مصر  والتى تعتبر غير متاحة للمرحلة الابتدائية”.

* البعد عن أى محتويات بالمنصة غير متصلة بالمراجعة "مثل عنصر شرح الدروس لأنه يفترض أن الطالب في مرحلة المراجعة وليس الشرح والتعلم.

* التركيز على مكونات المنصة التى تتضمن مراجعات وملخصات.

* عدم الاستماع إلى مراجعة نفس الدرس من أكثر من مدرس من منصة مختلفة أو حتى داخل المنصة الواحدة تجنبا لهدر الوقت، والتشتيت، بل يكتفى بالمراجعة من معلم أو مصدر واحد متميز.
 
* التركيز على حل الأسئلة والنماذج والامتحانات (وهي خطوة تأتي بعد المراجعة ) مع الوضع في الاعتبار أثناء حل تلك الأسئلة  والاختبارات والنماذج ما يلي:
- يمكن الاستعانة بأكثر من منصة في حل ما تتضمنه من أسئلة وامتحانات.
- اهتمام الطالب عند حل أى سؤال بمعرفة(لماذا ) وليس (ما) الإجابة الصحيحة حتى يكون الحل قائما على الفهم وليس الحفظ
- معرفة الطالب الإجابات الصحيحة على كل سؤال.
- عند شكه  في الإجابة علي سؤال معين، أو عدم فهمه لها  لا بد أن يلجأ إلى معلمه،  للتأكد من الإجابة، وفهمها منه.
- عدم تركيز الطالب فقط على حل أسئلة كل وحدة فقط بل يجب أن يحرص على حل امتحانات كل مادة لأنها تحمل أفكار أكثر تركيبا ومماثلة لأسئلة الامتحانات.
- احتفاظ الطالب دائما بمفكرة سواء ورقية أو إلكترونية يدون فيها الأسئلة الصعبة وإجاباتها.
-لا بد أن يرجع الطالب إلى استذكار الدروس التى أخفق في الإجابة عليها في المنصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزارة التربية والتعليم امتحانات نهاية العام امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 المنصات التعليمية الثانوية العامة
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

10 رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى تحرير سيناء

لمن استطاع إليها سبيلا، أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة بالمحال التجارية (صور)

حزب العدل يدين واقعة الاعتداء على المواطنين المسيحيين بالمنيا ويعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 25 أبريل 2024 (تحديث لحظي)

مصرع مدير نيابة مرور الجيزة في حادث أليم

تعرف على طلب الرئيس السيسي من المصريين في ذكرى تحرير سيناء

أخبار مصر: زيادة أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست، محافظة جديدة تنظم لمقاطعة الأسماك، وقف خدمات الكاش بشركات المحمول

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

وفاة الصديق السابق للأميرة البريطانية بياتريس

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 26-4-2024، الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25-4-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25 - 4 - 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-4-2024 في ختام التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لحلفاء أمريكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

في الدنيا والآخرة، دار الإفتاء تكشف مصير محتكري السلع

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية