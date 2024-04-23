5 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع ورقة امتحان 2024

الثانوية العامة 2024، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من النصائح المهمة والعاجلة لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023-2024، لكيفية التعامل مع ورقة الامتحان.

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم في نصائحها لطلاب الثانوية العامة 2024، كيفية التعامل مع نماذج الأسئلة المختلفة وكيفية الإجابة في ورقة البابل شيت، وذلك قبل انطلاق الامتحانات بشهور.

ووجهت وزارة التربية والتعليم 5 نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل انطلاق امتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها 10 يونيو بجميع محافظات الجمهورية وهي كالتالي:

- امتحانات نهاية العام الدراسي مقسمة لأربعة نماذج "أ" و"ب" و"ج" و"د" تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج.

- حصول الطالب على نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان أمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقا لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط.

- من ضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة.

- غير صحيح تماما ضرورة حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات ويمكن أن يحصل على نموذج مختلف في كل امتحان.

- قريبا ستقوم الوزارة بنشر فيديو توضيحي كامل لكافة التفاصيل عن طريقة كتابة البيانات وطريقة الإجابة في البابل شيت وكراسة إجابة الأسئلة المقالية.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان بالثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات.

استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة، أنها قامت هذا العام بتشكيل لجنة لفحص تحويلات طلاب الثانوية العامة داخل الوزارة، مشيرًا إلى أنه تقدم أكثر من ١٢ ألف طلب تحويل، وتم قبول عدد من التحويلات التي لها مبررات مقبولة، موجهًا بإحكام السيطرة على لجان السير، فضلًا عن موافاة الإدارة العامة للامتحانات بأسماء اللجان التي تحتاج إلى زيادة تأمين، بالإضافة إلى تأمين استراحات المعلمين.

ووجهت بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

كما شددت على التنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التعامل المباشر مع رئيس اللجنة، والتواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميًّا وفي حينها، لكي يتعامل رئيس لجنة الإدارة مع رئيس اللجنة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تعديل مواعيد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2023.

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله بشأن تعديل مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 غير صحيح، وأن الامتحانات سوف تتم في موعدها وفقا للجدول المعلن من قبل وزير التربية والتعليم وهو في 10 يونيو.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفي ما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، حيث تبدأ امتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

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وأكد الوزير أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك

كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

إجراءات وزارة التعليم منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية

واستعرض الوزير الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله.

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وزير التعليم: مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

ومن جانبهم، أشاد اتحاد طلاب مصر بجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.

وعقب الاجتماع، اعتمد الوزير جدول امتحانات الثانوية العامة للإعلان عنه.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بنشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.