الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

إزالة 7 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بمدينة أرمنت في الأقصر

إزالة تعديات،فيتو
إزالة تعديات،فيتو

أعلن علي عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ ٧ حالات إزالة تعدي على أراضي زراعية  على مساحة ١٢٠٠م بمدينة أرمنت الوابورات وقرية المحاميد.

وأوضح رئيس مدينة أرمنت أن الحالات تنوعت بين أسوار بالطوب الأحمر ومونة الطين والطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وتمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت وإدارة أرمنت  الزراعية.

وأشار رئيس مدينة أرمنت إلى أنه تمت الإزالة بمعدات المركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشارك فى الإزالة رئيس قرية المحاميد ومدير وموظفى المتابعة  ومشرفى التنظيم والإدارة الهندسية بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي.

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ويأتي ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد والتعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص وذلك تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة وفي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات  والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين على مستوى مراكز المدن والقرى التابعة لاسترداد حق الدولة.


ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

 

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