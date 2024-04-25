موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقناة الناقلة

الأهلي، يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، إذ يستضيف الفريق الأحمر نظيره الكونغولي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV

كما يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يشهد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الاتفاق علي الزي الرسمي للفريقين ومناقشة كافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق الختامي والذي يأتي استعدادا لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة.

يسمح الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة مازيمبي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورامي ربيعة كابتن الفريق، اليوم الخميس وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ المؤتمر في تمام الواحدة ظهر اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، ويسبقه في الثانية عشرة والنصف المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق مازيمبي.

ويتحدث كولر وكابتن الأهلي عن رؤيتهما للمباراة، والإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

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وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف، في اللقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب تي بي مازيمبي؛ بمدينة لوبومباشي بالكونغو.

هذا الحارس سيحرس عرين الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي

واقترب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من الانضمام لقائمة الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها يوم الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما تحدث أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي عن آخر استعداداته لموقعة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات لوسائل الإعلام قبل انطلاق مران الأهلي:" أنا جعان مباريات مع النادي الأهلي ودائما جعان للمشاركة في المباريات وليس في الموسم الحالي فقط".

وواصل نجم الأهلي: عودة اللاعبين المصابين ستساعدنا جدا في لقاء مازيمبي".

وأتم حديثه:"عشمان في جمهور الأهلي بتواجدهم بأكبر عدد في مباراة مازيمبي لأنها أهم لقاء في الموسم".

