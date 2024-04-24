الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

القبض على تاجر احتكر 7,5 طن سكر في الأقصر

السكر، فيتو
السكر، فيتو

نجح ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع وحدة مباحث القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر في إلقاء القبض على صاحب مستودع تعبئة مواد غذائية، بحوزته أطنان سكر.

مباحث التموين 

وكان اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير مباحث مديرية أمن الأقصر، يفيد بالقبض على «ر.ع.م» يبلغ من العمر 52 عاما، صاحب مستودع تعبئة مواد غذائية مقيم بقرية الضبعية بدائرة مركز شرطة القرنة.

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ضبط صاحب مستودع غذائي احتكر السكر

 وعقب تقنين الإجراءات نجح ضباط وحدة مباحث القرنة غربي الأقصر، في إلقاء القبض عليه أثناء مداهمة المخزن الخاص به الكائن بذات القرية، وتم ضبط 7,5 طن سكر أبيض، وبمواجهته بما أسفر عن ضبطه، أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاحتكار وإعادة بيعها بأسعار زيارة عن السعر الرسمي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2626، جنح مركز القرنة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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