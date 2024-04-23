8 معلومات مهمة عن التطعيم الجديد ضد مرض الحزام الناري

كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن أهم المعلومات بشأن التطعيم الجديد ضد مرض الحزام الناري.

تطعيم مرض الحزام الناري



وتستعرض فيتو أهم المعلومات الخاصة بتطعيم مرض الحزام الناري وتشمل:



１- تطعيم غير حي ومناسب لكل الاشخاص أكبر من 50 عاما



２- يمكن للفئة العمرية من ١٨ عاما تناول التطعيم إذا كان مصاب بمرض يؤثر على المناعة.



３- التطعيم عبارة عن جرعتين بينهم من شهرين لستة شهور.



４- لا يوجد أى موانع للإستخدام إلا إذا كان في إصابة حالية بالحزام الناري.

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５- لا يوجد تعارض بين تطعيم الحزام الناري وباقي التطعيمات.



６- التطعيم عبارة عن حقنة عضل بالكتف



７- لا يحمي التطعيم من مرض الهيربس الفموى او الهربس التناسلي أو الجديري المائي.

8- التطعيم متوفر في الفرع الرئيسي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا بسعر 4388 جنيها.

مرض الحزام الناري

وقالت وزارة الصحة إن الحزام الناري يظهر في صورة طفح جلدي في أي مكان بالجسم لكنه شائع الحدوث في منطقة الجذع.

أسباب حدوث الحزام الناري

أوضحت وزارة الصحة أن أهم أسباب حدوث الحزام الناري:

١- ضعف المناعة.

٢- التقدم في السن خاصة عند الأفراد الذين سبق

إصابتهم بالجدري المائي.

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الحزام الناري منها:

١- ألم وحرقة مكان الإصابة.

٢- طفح جلدي أحمر اللون.

٣-بثور تحتوي على سائل وتتكون عليها قشور.

٤-حكة.

٥- إرهاق مستمر.

عوامل الخطورة للإصابة بمرض الحزام الناري

ويوجد عدد من عوامل الخطورة للإصابة منها:

١-كبار السن.

٢- أصحاب الأمراض المزمنة.

٣- مرضى المناعة وضعف للجهاز المناعي.

٤-حديثي الولادة.

٥- الحوامل.

٦- مرضى الأورام.

مرض الحزام الناري

طرق علاج مرض الحزام الناري

وتشمل طرق علاج مرض الحزام الناري تناول المريض لأدوية تحسن من عملية الشفاء وتقلل المضاعفات وتدهور الحالة.

ويصف الطبيب للمريض أدوية عبارة عن مسكنات ومضادات للفيروسات ودهانات موضعية تساعد في تهدئة الألم وتخفيف الالتهاب الموجود بالجلد.

وينصح الأطباء مرضى الحزام الناري بضرورة اتباع الآتي:

١- الاستحمام بالماء البارد مع تجفيف الجسم برفق عن طريق الطبطبة.

٢- عمل كمادات ماء بارد على مكان البثور لتخفيف الآلام والحكة بها.

٣- الالتزام بالعلاج الدوائي لمنع حدوث المضاعفات والتي يمكن أن تصل إلى العمى وفقدان السمع والتهابات بالجلد.

ويمكن أن يسبب مرض الحزام الناري في حالة إهمال علاجه عدة مضاعفات منها:

١- فقدان البصر إذا كان الحزام الناري ظهر في منطقة العين حيث يسبب التهابات بالعين.

٢- التهابات بالجلد في حالة إهمال علاج البثور الناتجة عن الإصابة بالحزام الناري يمكن أن تتحول إلى عدوى فيروسية.

٣- يمكن أن يسبب شللًا في عضلات الوجه إذا ظهر المرض في الوجه.