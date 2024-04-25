مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 2، نجاة بينو وكراكيري من حريق الفندق المسكون

مسلسل البيت بيتي، دارت أحداث مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 2 حول تعجب بينو وكراكيري مما يحدث لهما ويأتي أشرق وينضم إلى الحيرة ولكنهم يقررون الذهاب إلى الجامعة للسؤال عن هذا الطبيب الذي ظهر فجأة ليكتشفوا أنه لم يمكث طويلًا في الجامعة وأنه كان موجودًا به منذ ٤٠ عاما، أي من المفترض أن يكون مظهره وعمره الآن ٩٠ عاما ولكن بينو وأشرق يؤكدان أنهما رأوه وهو في هيئة رجل في ال ٥٠ من عمره.

ويقرر الثلاثي الذهاب إلى محيط الفندق في محاولة منهم للحصول على أي معلومة، وبالفعل يجدون بعض الأهالي في قرية مجاورة للفندق ويخبروهم بأن هذا المكان قد نشب به حريق هائل واحترق بكل الموجودين به من نزلاء وعاملين.

يقرر بينو وكراكيري خوض مغامرة الدخول مرة أخرى إلى الفندق وطلبا من أشرق انتظارهم بالخارج بالسيارة، ويدخلان وتعاد الأحداث التي وقعت في اليوم السابق كما هي بكل تفاصيلها ولكن مع زيادة بعض الأمور مثل تسرب رائحة الدخان إلى أنفهم وسرعان ما وجدا النار تشب في كل مكان ويتمكنا من النجاة وبمجرد خروجهم والوصول إلى أشرق انطفأت النيران.

مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 1

شهدت مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 1 الكشف عن جوانب من حياة بينو وكراكيري، حيث أصبح الأخير يعيش في منزل فخم وتعتمد زوجته أحلام على “ناني” من أجل ابنها وكذلك توجد خادمة أفريقية لديها، بينما استغل كراكيري أموال الميراث في إقامة مزرعة ولكنها تعاني من ركود وعدم تطور.

وعلى جانب آخر يحاول بينو الانتحار بسبب ركود العمل في فندقه بعدما أنفق عليه أمواله بالكامل، ولكن يوقفه أشرق، ويخبره أن هناك نزيل بالفندق وحينما يقابله بينو يخبره النزيل أنه دكتور تاريخ ويريد أن يشاركه في عمل ويخبره على موعد للقاء ويشجعه أشرق على الذهاب لهذا اللقاء ويقنعه بضرورة التواصل مع كراكيري للحصول على أموال، وعلى الجانب الآخر تشجع أحلام زوجها على التواصل مع بينو من أجل المال، ويقرر الثنائي عدم سؤال الآخر عن المال.

وفي الموعد المحدد يتجه بينو إلى أحد الفنادق للقاء نزيل الفندق ليتفاجيء هناك بكراكيري، ويتعجب الثنائي من هذا اللقاء ولكنهما في الأخير يقرران الدخول وفي الفندق يجدون الحياة في كل مكان ولكن مع ذلك لا يشعر كراكيري بالطمأنينة، ويتجهان إلى الاستقبال الذي يخبرهما أن النزيل الذي يريده كل منهما والذي اكتشفا أنه واحد موجود بالغرفة ٢١٥ ويصعد بينو وكراكيري ولكنهما يجدان بدل الشخص على السرير ويستمعان إلى صوت “الدش” فينتظرانه" ولكن الانتظار يطول فيقررا الدخول للحمام ليجداه فارغ وحينما يخرجان من الغرفة يجدان الفندق مهجور ومظلم، يخرجان منه وتختتم الحلقة أحداثها بظهور الطفلة روح.

بوسترات مسلسل البيت بيتي ٢

نشرت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل البيت بيتي 2، وكتب الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام “مغامرة جديدة + ألغاز خطيرة وضحك كتيييير = موسم جديد #البيت_بيتي ”.

أسباب مشاهدة البيت بيتي

يتابع مسلسل البيت بيتي قطاع كبير من الجمهور لعدة أسباب أبرزها:

١- استكمال القصة التي بدأها الجمهور في الموسم الأول والإجابة عن كثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها في مسلسل البيت بيتي الجزء الأول.

٢- مزيج الكوميديا والرعب الذي يقدمه الأبطال والناتج عن طبيعة القصة نفسها.

٣- مشاهدة الثلاثي الذي أثبت نجاحه في الموسم الأول متمثلا في كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل

٤- العناصر الفنية للمسلسل والتي تمتاز بأنها مميزة وتهتم كثيرا بالتفاصيل.

٥- المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال القصيرة والتي تخلو من أي مط أو تطويل

مسلسل البيت بيتي الموسم الأول

وفيما يتعلق بمسلسل البيت بيتي فإن المسلسل مكون من 10 حلقات، أي إنه مسلسل قصير حيث إن مسلسل البيت بيتي عدد الحلقات لن تتخطى الحلقات العشرة.

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وتدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو الذي يُجبر على العودة إلى القاهرة، وذلك من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة وهو القصر الذي يرثه ويشهد حدوث مواقف مخيفة.