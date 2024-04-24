انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Severance

severance، أعلنت منصة آبل، عن الانتهاء رسميا، من تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح، Severance.

وأوضحت منصة '+AppleTV'، أن الموسم الثاني من مسلسل Severance، سيعرض قريبا عبر منصتها، وهي تعمل في الوقت الحالي، علي أختيار أفضل توقيت لعرض المسلسل.

بن ستيلر يكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

كشف الممثل الشهير، والقائم على إخراج وإنتاج مسلسل منصة آبل الناجح، SEVERANCE، عن تفاصيل جديدة حول مصير الموسم الثاني من المسلسل.

وأكد بن ستيلر، في تصريحات صحفية، أن التأخر في إنتاج الموسم الثاني من مسلسل SEVERANCE، جاء بسبب حرص فريق العمل، علي إنتاج موسم ثاني أقوي من الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد عشرات الجوائز، قائلا:" العمل مستمر على الموسم الثاني من المسلسل، نحن نعمل على ذلك حتى لحظة عرضه علي الشاشة".

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آدم سكوت: أحداث مسلسل severance توازي حياتي الشخصية

وكشف الممثل آدم سكوت، في تصريحات صحفية، أن أحداث مسلسل severance، الذي لعب بطولته، توازي أحداث حياته الشخصية، حيث عاش العزلة والحزن فعليًا قبل وأثناء تصوير المسلسل.

وأوضح آدم سكوت أنه قبل أشهر من التصوير توفيت والدته، وأثناء التصوير لم يعد قادر على لقاء زوجته وأطفاله بسبب الإجراءات الاحترازيه للوباء العالمي “كورونا”، وقال آدم: "كنت إما آكل وأنام بمفردي، أو كنت أعمل تحت أضواء الفلورسنت في لومون، لذلك فإن هذا الشعور بالعزلة يوازي حقا حياتي الخاصة، لقد كان شيئا حقيقيا كنت أشعر به".

واختتم مسلسل Severance موسمه الأول، بعد عرض منصة أبل المنتجة للعمل الدرامي الحلقة الأخيرة من المسلسل في أبريل ٢٠٢٢، والذي أثار إعجاب الجمهور والنقاد معا.

ويعد مسلسل SEVERANCE واحدًا من أفضل إنتاجات عام 2022 وأكثرها ابتكارًا، المسلسل حصل من النقاد على تقييم بلغ نسبة 97% والجمهور 91% من موقع “Rotten Tomatoes”.

كما حصلت الحلقة الأخيرة من مسلسل Severance على تقييم 9.8 من خلال 2100 مشاهد على موقع IMDB، ووصفوها بإنها حابسة للأنفاس بشكل مرعب.

وامتدح الروائي الشهير "ستيفن كينج" مسلسل SEVERANCE بشكل عام، ووصف الحلقة الأخيرة بإنها صادمة للغاية.

أبل تدخل تاريخ السينما

واستطاعت منصة أبل دخول التاريخ في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، بعد فوز المنصة بجائزة أفضل فيلم عن فيلم "كودا"، إضافة إلي ثلاث جوائز أوسكار.

وحصل "كودا" على الجائزة الأولى على الرغم من عرضه في عدد قليل جدا من دور العرض، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل بدور مساعد تروي كوتسور، الذي أهدي الجائزة لـ "مجتمع الصم، وذوي الإعاقات"، فيما فازت مخرجة العمل شان هيدر بجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس.

ويعدّ هذا الفوز لحظة حاسمة بالنسبة لشركة "آبل" التي كانت تعتبر من خارج هوليوود مقارنة بمنافسيها التقنيين مثل "نتفليكس" و"أمازون". كما أن فوز "آبل" بجائزة أفضل صورة يعتبر أكثر إثارة للإعجاب، بالنظر إلى أن هذه كانت السنة الأولى لشركة "آبل" كمرشح لجائزة الأوسكار، إذ لم تطلق الشركة خدمة البث المباشر، "آبل تي في+" حتى عام 2019، بعد سنوات عديدة من "نتفليكس" و"أمازون".

وأنفقت شركة أبل ما بين 20 إلى 25 مليون دولار في تسويق فيلم "كودا" المقتبس عن الفيلم الفرنسي "عائلة بيلييه"، الذي بلغت تكلفته 15 مليون دولار.

فيما قال منتج فيلم “كودا” فيليب روسوليه عن حصد الفيلم 3 جوائز أوسكار "لا أعتقد أنها معجزة.. الفيلم يستحق أن يكون في هذا الموقع في هذه المرحلة التي نعيش فيها..إنه فيلم مهم... فيلم يؤثر في الناس ويجمعهم بقيمه الإنسانية".