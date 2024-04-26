الأعراض المبكرة للشوكة العظمية، وطرق علاجها بالمنزل

يحدث الألم والتورم والتصلب في أحد الكعبين أو كليهما بسبب التهاب اللفافة الأخمصية أو الشوكة العظمية، ويمكن غالبًا علاج هذه الحالة في المنزل، باستخدام الثلج والراحة والأقواس الداعمة ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية.

إذا كان المريض يعاني من ألم في أسفل الكعب، فقد يكون من المفيد إجراء الفحص وقد يكون رباط اللفافة الأخمصية ملتهبًا أي أن الشخص مصابًا بالشوكة العظمية، مما قد يسبب الألم وفقًا لموقع " healthline" الطبي.

Advertisements

الشوكة العظمية، فيتو

الأعراض الأولية للشوكة العظمية

الشكوى الرئيسية لمصابي الشوكة العظمية هي الألم في أسفل الكعب أو في بعض الأحيان في منطقة منتصف القدم السفلية، وعادةً ما يؤثر على قدم واحدة فقط، لكنه يمكن أن يؤثر على كلا القدمين.

ويتطور الألم الناتج عن التهاب اللفافة الأخمصية تدريجيًا مع مرور الوقت، ويمكن أن يكون الألم مملًا أو حادًا ويشعر بعض الأشخاص بحرقة أو ألم في أسفل القدم يمتد إلى الخارج من الكعب.

وعادة ما يكون الألم أسوأ في الصباح عندما يقوم المريض بالخطوات الأولى خارج السرير، أو إذا كان يجلس أو يستلقي لفترة من الوقت، وقد يكون صعود السلالم صعبًا جدًا بسبب تصلب الكعب.

بعد النشاط لفترة طويلة، يمكن أن يتفاقم الألم بسبب زيادة التهيج أو الالتهاب، ولا يشعر الأشخاص المصابون بالشوكة العظمية عادةً بالألم أثناء ممارسة النشاط، بل بعد التوقف مباشرة.

أسباب الاصابة بالشوكة العظمية ومن يصاب بها؟

لا تنتج الشوكة العظمية عادة عن نتوءات الكعب واعتاد الأطباء على الاعتقاد بأن مهماز الكعب يسبب الألم لدى الأشخاص المصابين بالتهاب اللفافة الأخمصية، ولكن هذا ليس هو الحال.

تميل الشوكة العظمية إلى التطور نتيجة للتمدد الزائد أو الإفراط في استخدام هذا الرباط، على الرغم من أن التمزق أو التمزقات الصغيرة في أنسجة اللفافة يمكن أن تسبب الألم أيضًا.

الرجال والنساء النشطون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بالشوكة العظمية، كما أنها أكثر شيوعًا عند النساء منها عند الرجال، وغالبًا ما تعاني النساء الحوامل من نوبات التهاب اللفافة الأخمصية خاصة في أواخر الحمل.

عوامل الخطر للإصابة بالشوكة العظمية

يكون الشخص في خطر أكبر للإصابة بالشوكة العظمية إذا كان:

يعاني من زيادة الوزن أو من السمنة، ويرجع ذلك إلى زيادة الضغط على أربطة اللفافة الأخمصية، خاصة إذا كان يعاني من زيادة مفاجئة في الوزن.

عداء المسافات طويلة.

لديه وظبيفة نشطة حيث يكون دائمًا واقفًا على قدميه، مثل العمل في مصنع أو العمل في مطعم.

لديهم مشاكل هيكلية في القدم، مثل الأقواس العالية أو الأقدام المسطحة.

لديك أوتار أخيل مشدودة، وهي الأوتار التي تربط عضلات الساق بالكعب.

غالبًا ما يرتدون أحذية ذات نعال ناعمة ودعم ضعيف لقوس القدم.

علاج الشوكة العظمية

غالبًا ما تكون العلاجات المنزلية مثل الراحة ووضع الثلج واستخدام الأقواس والأدوية المضادة للالتهابات هي الطرق الأولى لعلاج التهاب اللفافة الأخمصية، وإذا لم يخفف ذلك الألم يمكن أن يساعد حقن الكورتيكوستيرويد مباشرة في الجزء التالف من الرباط.

وقد يستخدم الطبيب صورة الموجات فوق الصوتية للمساعدة في تحديد أفضل مكان للحقن، ويمكنهم أيضًا وضع الكورتيكوستيرويدات على جلد الكعب أو قوس القدم، ثم تطبيق تيار كهربائي غير مؤلم للسماح للستيرويد بالمرور عبر الجلد إلى العضلات.

العلاج غير الجراحي للشوكة العظمية

علاج بدني

العلاج الطبيعي هو جزء أساسي من علاج التهاب اللفافة الأخمصية، ويمكن أن يساعد في تمديد اللفافة الأخمصية وأوتار العرقوب، ويمكن أن يوضح لك أخصائي العلاج الطبيعي تمارين لتقوية عضلات أسفل الساق، مما يساعد على استقرار المشية وتقليل عبء العمل على اللفافة الأخمصية.

العلاج بموجات الصدمة

إذا استمر الألم ولم تنجح الطرق الأخرى، فقد يوصي الطبيب بالعلاج بموجات الصدمة من خارج الجسم. في هذا العلاج، تقصف الموجات الصوتية كعبك لتحفيز الشفاء داخل الرباط، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية لهذا العلاج ما يلي:

كدمات

تورم

ألم

خدر

لم يثبت أن العلاج بموجات الصدمة من خارج الجسم فعال باستمرار في تخفيف الأعراض، وإذا لم تعتني العلاجات المنزلية والطبية بالشوكة العظمية، فإن الخيار التالي الذي يجب مراعاته هو الجراحة.

تمارين التمدد

يمكن أن تساعد تمارين التمدد اللطيفة في تخفيف الشوكة العظمية وحتى الوقاية منها، ويساعد تمديد ربلة الساق واللفافة الأخمصية نفسها على إرخاء العضلات وتقليل آلام الكعب.

من المهم أخذ إجازة من بعض التمارين، مثل الجري لإعطاء اللفافة الأخمصية وقتًا للشفاء، ويمكن للسباحة وغيرها من الأنشطة ذات التأثير المنخفض أن تتيح ممارسة الرياضة دون تفاقم آلام الكعب.

من السهل القيام بتمارين التمدد لعلاج الشوكة العظمية، وسوف يحتاج المريض إلى بعض الدعائم الشائعة، مثل الكرسي والأسطوانة الإسفنجية أو حتى مجرد زجاجة ماء مجمدة.

العلاج الجراحي للشوكة العظمية

الجراحة هي العلاج الأكثر دراماتيكية، يتم ذلك فقط في الحالات التي يكون فيها الألم شديدًا أو يستمر لأكثر من 6 إلى 12 شهرًا.

ويمكن أن تؤدي الجراحة إلى ألم مزمن وتلف الأعصاب، لذلك لا ينبغي النظر فيها إلا بعد تجربة خيارات العلاج الأخرى.

ركود المعدة

إذا كان المريض يواجه صعوبة في ثني القدمي حتى بعد التمدد المستمر، فقد يوصي الطبيب بانحسار الساق، وتتضمن هذه الجراحة إطالة عضلة الساق لزيادة حركة الكاحل ومرونة القدم والتخلص من الضغط على اللفافة الأخمصية.

تحرير الشوكة العظمية

في عملية تحرير الشوكة العظمية، سيقوم الجراح بقطع جزء من رباط اللفافة الأخمصية لتحرير بعض التوتر، والذي يأمل أن يخفف الالتهاب، وقد يستلزم ذلك إجراء جروح صغيرة في الرباط، أو قد يستلزم فصل اللفافة الأخمصية عن عظم الكعب، ويمكن إجراء العملية بالمنظار أو عن طريق الجراحة المفتوحة.

وهذا يقلل من التوتر، ولكنه يضعف قوس القدم، وقد يتم فقدان الوظيفة الكاملة.

الشوكة العظمية، فيتو

العلاجات المنزلية للشوكة العظمية

يعد تقليل الألم والتهيج أو الالتهاب في رباط اللفافة الأخمصية جزءًا مهمًا من العلاج، لكن هذا لا يعالج الضرر الأساسي الذي لحق بالرباط.

يتضمن العلاج المنزلي الأولي الابتعاد عن القدمين ووضع الثلج لمدة 15 إلى 20 دقيقة، 3 أو 4 مرات يوميًا، لتقليل التورم.

ويمكن أيضًا محاولة تقليل أو تغيير أنشطة التمرين، وقد يساعد أيضًا استخدام دعامات القوس في الحذاء واستبدال الأحذية الرياضية البالية، وممارسة تمارين التمدد في تخفيف الألم.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

الأقواس والدعامات للشوكة العظمية

الجبائر الليلية هي علاج آخر يمكن أن يساعد في تمديد ربلة الساق وقوس القدم، الجبائر الليلية هي نوع من الدعامات التي تثبت القدم في وضع مرن وتطيل اللفافة الأخمصية ووتر العرقوب طوال الليل، وهذا يمكن أن يمنع الألم والتصلب في الصباح.

قد تساعد أجهزة تقويم العظام الخاصة، أو دعامات القوس، للحذاء في تخفيف بعض الألم عن طريق توزيع الضغط، ويمكن أن تمنع المزيد من الضرر لللفافة الأخمصية.

قد تؤدي جبيرة الحذاء إلى تثبيت القدم وتقليل الضغط أثناء شفاء اللفافة الأخمصية، ويمكن إزالة قالب الحذاء الذي يشبه حذاء التزلج للاستحمام.

غالبًا ما يكون اتباع توصيات العلاج المنزلي بعناية كافيًا لعلاج التهاب اللفافة الأخمصية دون مساعدة من الطبيب.