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تفاصيل تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي

محطة صرف، فيتو
محطة صرف، فيتو

كشف المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة عن تفاصيل تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة ٣٦٠٠٠ م٣ يومي للاطمئنان على سير العمل داخل المحطة وتفقد أعمال المحطة ابتداء من دخول المياه حتى استخراج مياه معالجه ثلاثيًّا وتابع تجربة تشغيل المولد للاطمئنان على تشغيله في حالات الطوارئ كما أوصى بضرورة توفير كمية مناسبة من السولار تكون مخزون إستراتيجي للمولد.


وأكد أنه يتم تنفيذها على ثلاث مراحل  تم تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية بطاقة ١٢٠٠٠م ٣ يومي بنظام برك الأكسدة على مساحة ٧٦ فدانًا بتكلفة ١٩٣ مليون جنيه وتتكون المرحلة الأولى من  عدد ٢ بطارية تحتوي البطارية الواحدة على بركة لا هوائية بسعة تخزين ٥٠٠٠٠م٣ وبركة ترددية بسعة تخزين ١٥٠٠٠٠ م٣ وعدد ٤ برك إنضاج بسعة تخزين ١٥٠٠٠ م٣ للبركه الواحده وعدد ١ غرفة توزيع للتحكم فى كمية المياه المعالجة ثلاثية والمعالجة ثنائية وعدد أربعة مرشحات رملية بطيئة وعدد ٢ حوض مزج الكلور بالمياه المعالجه ثنائيًّا وثلاثيًّا وعدد ٢ طلمبة لرفع المياه المعالجه ثلاثيًّا إلى شبكة ري المدينة بقدرة صرف ٢٧٠ م٣ في الساعة للطلمبة الواحدة وعدد ٢ طلمبة لرفع المياه المعالجة ثنائيًّا.


كما تشمل المحطة مبنى لوحدات الربط الحلقة والمحولات ومبنى للكلور ومبنى المولد ومبنى للمخازن ومبنى للورشه ومبنى إدارى ومسجد .


وأضاف  بأنه تم امتلاء البطارية الاولى وتم أخذ عينة من المياه المعالجة ثلاثيًّا واعتمادها من قبل وزارة الصحة  وجارى ربطها بشبكة الرى للاستفاده منها في ري جميع مزروعات المدينة والقيام بزيادة الزراعة داخل المدينة.


كما قام بتفقد محطة رفع مياه الآبار بطاقة ٦٠٠٠م ٣ يومى وتفقد عدد ٣ آبار مياه جوفية وذلك للاطمئنان على عمل المحطة والطلمبات بكفاءة عالية وقد طالب  شركة الصيانة بمتابعة أعمال الصيانة بصفة مستمرة للحفاظ على عمل الطلمبات والآبار بكفاءة عالية وقد صرح سيادته بأن المحطة تتكون من عنبر طلمبات لرفع المياه الجوفيه إلى شبكة رى منطقة التوسعات طاقة الطلمبه الواحده ٢٠٠ م٣ ساعه وخزان بسعه ٤٥٠م٣ واوضح سيادته بأن المحطه تقوم برفع المياه لمنطقة التوسعات الجنوبيه لاستخدامها فى أعمال الزراعة.

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