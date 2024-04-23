الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عقارات

حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

 


شنت لجنة الضبطية القضائية حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي  بـمدينة العاشر من رمضان بالتعاون بين  جهاز  تنمية مدينة العاشر من رمضان وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

 
وتولت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي،  المرور على عدد من الوحدات  ببعض أحياء المدينة بعمارات الإسكان الاجتماعى  بالأحياء (٢٩.٣٠ ) ومنطقة ١١٠ عمارة بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان ،  وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأكد المهندس علاء منيع رئيس الجهاز، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس الجهاز  قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

يطرح صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء عددا من الوحدات السكنية والنجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد العلني بمدينة طنطا.

ويطرح الصندوق  13 محلا تجاريا بمساحات من ١٢ م الي ٤٠ م تقريبا و5 وحدات كاملة التشطيب بمساحات من ٧٢ م الي ١٠٠ م تقريبا و2 صيدلية بحي أول وثان مساكن الشباب ومساكن السلام وعمارات الرقيق بمدينة طنطا.

وتعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 15/ 5 / 2024.

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تسليم شقق مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة لعدد 27 عمارة خلال الفترة من 2024/5/5 حتى 2024/6/27
ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي: 
أولا: التوجه لبنك التعمير والاسكان فرع جمصة لإنهاء إجراءات التعاقد.. في اليوم المحدد لاستلام الوحدة
1. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة. 
2. ســـــــــــــــــــــــــــــداد دفعة الاستلام   10%   من قيمة الوحدة.
3. ســــــــــــــــــــــــــــداد وديعة الصيانة   5 %    من قيمة الوحدة.
4. ســـــــداد صيانة الســـــــــنة الأولى   1%     من قيمة الوحدة.
5. تحرير شيكات للأقساط المتبقية 12 أو 20 أو 28 على حسب سنوات التقسيط 
  على أن يكون لدى الحاجز حساب فى أى بنك ودفتر شيكات
( مع العلم بأن شيكات البنوك الأخرى بخلاف بنك الإسكان تحتاج لصحة توقيع بعد التوقيع على الشيكات )  
6. التوقيع على العقد
بالاضافة للرسوم الآتية شاملة الضريبة: 
7. ثـمــن عــداد المــــــــــــياه 3714  جنيها
8. رسم شــــــــــــــــبكة الغاز 7000 جنيه ( للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة ). 
9. رسم عقد الــوحـــــــــــــدة 2289  جنيها
10. طلب توصيل عداد كهرباء 247 جنيها
11. استلام خطاب من البنك موجه لجهاز مدينة المنصورة الجديدة لتسليم الوحدة + إيصالات السداد
 

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ثانيا: التوجه لمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة:
1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 
2. صور إيصالات.
3. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.
استلام خطاب موجهة لمسئول الاستلام بالموقع
 

ثالثا: التوجة للموقع: لمعاينة الوحدة والاستلام
العودة للمركز التكنولوجى لاستلام لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطابات المرافق موجه ( لادارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).

فى حال الوكيل:
1. التوكيل يتضمن رقم العمارة ورقم الوحدة والاستلام
2. يجب إحضار صورة بطاقة الحاجز وزوجته علاوة على صورة بطاقة الوكيل
3. يتم تسليم أصل التوكيل للبنك واصل توكيل آخر للجهاز
ــ يلزم شهادة سريان للتوكيل الذى مر عليه أكثر من 3 اشهر.
نموذج استرشادى لتوكيل استلام

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التمويل العقاري العاشر من رمضان العاشرمن رمضان المهندس علاء منيع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة العاشر دعم التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى صندوق الاسكان صندوق الاسكان الاجتماعي صندوق التنمية الحضرية لجنة الضبطية القضائية وحدات الاسكان الاجتماعي

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