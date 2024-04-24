الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

أبرزها مصنع قتيلو لتصدير الألبان لخمس دول في العالم، تفاصيل زيارة مدبولي لدمياط

رئيس مجلس الوزراء،فيتو
رئيس مجلس الوزراء،فيتو

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لـ 3 مصانع جديدة بدمياط.

حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المصانع والمشروعات في مدينتي دمياط الجديدة ورأس البر، وذلك في إطار جولته التفقدية بمحافظة دمياط، ومنها شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، ومصنع شركة "شومان" لإنتاج ماكينات البلاستيك، ومصنع "عبد المنعم قتيلو وأبنائه" لمنتجات الألبان.

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تقوم شركة موبكو بتوفير 25% من احتياجات السوق المحلية من اليوريا بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال ما يقارب 55% من إنتاج الشركة من اليوريا، ويتم تصدير باقي الإنتاج إلى أسواق أوروبا والأمريكتين وآسيا وإفريقيا.

اطلع رئيس الوزراء ومرافقيه خلال تفقده مصنع شومان على مراحل الإنتاج في المصنع في مستودع الأفلام الزراعية الذي ينتج البلاستيك لتغطية الصوبات الزراعية، ومستودع ماكستروسيون براند المتخصص في إنتاج الآلات المخصصة للتصدير للاستخدامات الأوروبية. بالإضافة إلى مستودع إنتاج قطع الغيار والآلات القديمة وكذلك مستودع إنتاج الآلات الحديثة ومحطات التجميع وإنتاج الأكياس البلاستيكية.

تصدير منتجات مصنع قتيلو  إلى خمس دول 

وأوضح عبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو للأجبان، أن المنتجات الرئيسية للمصنع بها: جبن طري، جبن رومي، جبن مطبوخ، جبن دمياطي، وسمن بلدي، مؤكدًا أنه تتم تغطية الاحتياج المحلي من الإنتاج، فضلًا عن التصدير للخارج من المنتجات الخمسة، وخاصةً إلى دول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، قطر، والإمارات.

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الأسمدة موبكو مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء دمياط الجديدة ورأس البر موبكو مصنع شركة شومان منتجات الالبان

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