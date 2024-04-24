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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تطالب بسرعة وقف الهجمات على الفاشر بالسودان

الخارجية الأمريكية،
الخارجية الأمريكية، فيتو

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف المسلحة في السودان إلى وقف الهجمات على الفور في الفاشر بشمال دارفور. 

مطالب بوقف الهجمات علي الفاشر 


وأعرب بيان للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، عن قلق الولايات المتحدة إزاء تصاعد العنف في هذه المنطقة والذي يؤثر سلبًا على السكان المدنيين ويزيد من معاناتهم.


كما دعت الحكومة السودانية والدعم السريع وجميع الأطراف الأخرى المتورطة إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق حلٍ سلمي ومستدام للصراعات في المنطقة.

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جهود تحقيق السلام والاستقرار


وأكدت الولايات المتحدة، التزامها بدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان والمساعدة في تحقيق حلول دائمة للنزاعات المستمرة.

 وقبل سابق حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة،  من أن نحو 800 ألف شخص في مدينة الفاشر معرضون لخطر شديد ومباشر في ظل تفاقم أعمال العنف والتهديد "بإطلاق العنان لصراع قبلي دموي في جميع أنحاء دارفور".

وبعد اندلاع الحرب بينها والجيش، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على 4 من أصل 5 ولايات في دارفور، هي ولاية جنوب دارفور، وولاية غرب دارفور، وولاية وسط دارفور، وولاية شرق دارفور.

وتعيش ولاية شمال دارفور وضعا استثنائيا، وخاصة عاصمتها الفاشر، إذ توجد قوات الدعم السريع، في شرق المدينة، بينما توجد الحركات المسلحة والجيش في الأجزاء الأخرى.

وفي سبتمر الماضي، حشدت قوات الدعم السريع مسلحيها للهجوم على مدنية الفاشر، العاصمة التاريخية للإقليم الذي كان مستقلا عن السودان حتى عام 1916، لكنها تراجعت بعد تفاهمات مع قادة الحركات المسلحة التي كانت تقف على الحياد، حسبما ذكر نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، في وقت سابق.

ومؤخرا أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم تخليها عن الحياد، وانضمتا للقتال إلى جانب الجيش في مواجهة الدعم السريع.

وقالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، لمجلس الأمن، الجمعة، إن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع وأفراد من قوات الدفاع الشعبي المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية تقترب من الفاشر عاصمة شمال دارفور.

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