مصطفى فتحي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز(صور)

تم اختيار مصطفى فتحي لاعب فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-٢ ، في إطار الجولة ١٩ من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وواصل بيراميدز الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٥ نقطة، بعدما حصد ٣ نقاط هامة في مشوار البطولة.

وقدم مصطفى فتحي مباراة غاية في القوة في مواجهة البنك الأهلي وسجل هدفين من ثلاثية بيراميدز ليمنح الفريق ٣ نقاط هامة.

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوز غالي ومثير من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة اهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

اهداف مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

أحرز ثلاثية بيراميدز إبراهيم عادل ومصطفي فتحي هدفين في الدقائق 45 و55 و74.

واحرز ثنائية البنك الاهلي كل من سعيدو سيمبوري وكريم بامبو في الدقائق 50 و52.

احداث مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

ومن انفراد تام بالمرمى من إبراهيم عادل يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ساقطة أعلى الحارس حسن شاهين سكنت يسار المرمى في الدقيقية 47.

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ومن كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليمين قابلها سعيدو سيمبوري برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يمين المرمى محرزا هدف التعادل للبنك الاهلي في الدقيقية 50.

ومن كرة عرضية من ياو أنور من جهة اليمين قابلها كريم بامبو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى محرزا الهدف الثاني للبنك الاهلي في الدقيقية 52.

ومن تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء من مصطفى فتحي سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 55

وفي الدقيقة 59 بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو اشار بطرد رمضان صبحي بعد تدخل متهور على أيمن أشرف.

وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو اشار بركلة جزاء لبيراميدز بعد اعاقة من ياو أنور لأحمد سامي داخل منطقة الجزاء احرز نها مصطفي فتحي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقية 74

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 أهداف.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالجولة 18 بالدوري المصري بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، التى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ19

1- بيراميدز 35 نقطة

2- إنبي 29 نقطة

3- الاتحاد السكندري 28 نقطة

4- المصري البورسعيدي 28 نقطة

5- طلائع الجيش 27 نقطة

6- زد اف سي 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- مودرن فيوتشر 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14- البنك الأهلي 18 نقطة

15- الإسماعيلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 10 نقاط