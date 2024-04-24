بمشاركة 11 دولة، مصر تستضيف أول بطولة عربية عسكرية للفروسية (إنفوجراف)

أعلنت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل استضافة مصر لأول بطولة عربية عسكرية للفروسية.

وذلك بعد أن عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب إيهاب لطفي نادي، مدير المدرعات للقوات المسلحة، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، والتي تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

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