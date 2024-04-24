الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

ادفع هذا المبلغ شهريا، الكهرباء تعلن خطوات تقسيط تركيب العدادات مسبقة الدفع

العدادات مسبقة الدفع،فيتو
العدادات مسبقة الدفع،فيتو

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تغيير عدادات الكهرباء الميكانيكية التقليدية الي عدادات ذكية مسبقة الدفع وذلك وفقا لخطة الوزارة للقضاء على سرقات الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع شكاوى المواطنين بسبب زيادة الفواتير الشهرية عن الاستهلاك الفعلي للكهرباء.

خطوات تغيير العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع 

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يمكن للمواطنين التقدم بطلب لتغيير العدادات التقليدية إلى أخرى مسبقة الدفع وتقسيط قيمة العدادات الجديدة بمعدل 80 جنيه شهريا يدفعها المواطن بالخصم من شحن كارت العداد على مدار 12 شهرا، وذلك بدون أي فوائد أو غرامات.

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 نصائح لعدم التعرض لمحاضر سرقة التيار الكهربائي 

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين لعدم التعرض لمحاضر سرقة التيار الكهربائي في حال إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع.

وتضمنت نصائح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

  • الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
  • يقوم مندوب الشركة بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.
  • تفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح للمواطنين لعدم إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع والتي يمكن أن تؤدي إلى تعرض المواطنين لمحاضر سرقة التيار الكهربائي كالتالي:

  • فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.
  • عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.
  • تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.
  • نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.
  • حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.
  • نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر أبريل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
- اختيار قسم الخدمات.
- الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
- كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
- الضغط على كلمة استعلام.

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