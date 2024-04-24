عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل دوره في فيلم الهروب مع أحمد زكي

عبد العزيز مخيون، قال الفنان عبد العزيز مخيون، إن دوره في فيلم "الهروب" مع الفنان أحمد زكي كان مخصصًا في البداية لزميل آخر، وبعد ذلك أُسند إليه الدور، وعندما قرأ العمل اندمج بصورة كبيرة حتى انتهى من قراءة السيناريو في جلسة واحدة، وهذا دليل على أن العمل الجيد سهل في القراءة.

فيلم الهروب

وأضاف: أنه حضر لدوره في فيلم "الهروب" بشكل جيد، وتواصل مع الكثير من أصدقائه الضباط حول طبيعة الملابس، وملامح ضابط المباحث في الصعيد، فوجهه أحد الضباط الذي خدم في الصعيد بصورة كبيرة.

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اللهجة الصعيدي

وأشار إلى أنه قرأ دوره على 3 صعايدة من أصدقائه، لكي يستمع منهم النطق باللهجة الصعيدي، مشيرًا إلى أن فن التمثيل مقترن بالتحضير الجيد وتأمل الشخصية، ووضع تصور للشخصية سواء في الشكل أو الملابس.

توهج أحمد زكي

ولفت خلال لقائه ببرنامج “الصالون” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغزيري، إلى أن دوره أمام الفنان أحمد زكي الذي كان انفعاله بصورة مستمرة متوهجا، مشيرًا إلى أن صداقته مع الفنان أحمد زكي هي من ولدت التعاون الجيد في فيلم "الهروب"، وحب أحمد زكي ساعده كثيرا في نجاح الشخصية التي كان يقدمها.

مشاهد العري

وأشار عبد العزيز مخيون الي أن تقديم أدوار تحتوي على العري أمر مرفوض في المجتمع، مشيرًا إلى أن تقديم أدوار تحتوي على الجنس والتعري تُعبر عن العجز عن جذب الجمهور من خلال الفن، والسعي لجذبهم من خلال تقديم الأدوار الجنسية والتي تحتوي على العري.

وأضاف: أن الكاتب الكبير وحيد حامد طالبه بتقديم شخصية حسن الهضيبي مرشد جماعة الإخوان في مسلسل "الجماعة"، فرحب بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الدور كان مكتوبا بشكل جيد جدًا، وهذا يساعد الممثل بصورة كبيرة.