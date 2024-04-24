الأربعاء 24 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل دوره في فيلم الهروب مع أحمد زكي

الفنان عبد العزيز
الفنان عبد العزيز مخيون واحمد زكي، فيتو

عبد العزيز مخيون، قال الفنان عبد العزيز مخيون، إن دوره في فيلم "الهروب" مع الفنان أحمد زكي كان مخصصًا في البداية لزميل آخر، وبعد ذلك أُسند إليه الدور، وعندما قرأ العمل اندمج بصورة كبيرة حتى انتهى من قراءة السيناريو في جلسة واحدة، وهذا دليل على أن العمل الجيد سهل في القراءة.

 

فيلم الهروب 

وأضاف: أنه حضر لدوره في فيلم "الهروب" بشكل جيد، وتواصل مع الكثير من أصدقائه الضباط حول طبيعة الملابس، وملامح ضابط المباحث في الصعيد، فوجهه أحد الضباط الذي خدم في الصعيد بصورة كبيرة.

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اللهجة الصعيدي

وأشار إلى أنه قرأ دوره على 3 صعايدة من أصدقائه، لكي يستمع منهم النطق باللهجة الصعيدي، مشيرًا إلى أن فن التمثيل مقترن بالتحضير الجيد وتأمل الشخصية، ووضع تصور للشخصية سواء في الشكل أو الملابس.

 

توهج أحمد زكي

ولفت خلال لقائه ببرنامج “الصالون” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغزيري، إلى أن دوره أمام الفنان أحمد زكي الذي كان انفعاله بصورة مستمرة متوهجا، مشيرًا إلى أن صداقته مع الفنان أحمد زكي هي من ولدت التعاون الجيد في فيلم "الهروب"، وحب أحمد زكي ساعده كثيرا في نجاح الشخصية التي كان يقدمها.

 

مشاهد العري

وأشار عبد العزيز مخيون الي أن تقديم أدوار تحتوي على العري أمر مرفوض في المجتمع، مشيرًا إلى أن تقديم أدوار تحتوي على الجنس والتعري تُعبر عن العجز عن جذب الجمهور من خلال الفن، والسعي لجذبهم من خلال تقديم الأدوار الجنسية والتي تحتوي على العري.

وأضاف: أن الكاتب الكبير وحيد حامد طالبه بتقديم شخصية حسن الهضيبي مرشد جماعة الإخوان في مسلسل "الجماعة"، فرحب بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الدور كان مكتوبا بشكل جيد جدًا، وهذا يساعد الممثل بصورة كبيرة.

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ولفت إلى أن حُسن صياغة الحوار في مسلسل "الجماعة" ساعده على تقديم  الشخصية بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الإخراج عرقله كثيرًا في تقديم دوره في المسلسل، ولكن كتابة وحيد حامد كانت شاملة وعميقة، وهذا ما ساهم في تغطية مشاكل الإخراج.
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