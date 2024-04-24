الأربعاء 24 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

عبد العزيز مخيون: سعاد حسني كانت بتخاف من التصوير وهذه نصيحتها لي

الفنان عبد العزيز
الفنان عبد العزيز مخيون، فيتو

عبد العزيز مخيون، قال الفنان عبد العزيز مخيون، إنه يحب الحرية، ولديه بعض الهوايات مثل الذهاب إلى الصحراء والبحر، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالضيق عند التصوير في الاستديوهات، ولذلك كان حريصًا على الدخول إلى قلب الصحراء، والجلوس فيها لعدة أيام، بعد الانتهاء من التصوير.

 

البقاء في القاهرة 

وأضاف:"الفن في حاجة للجلوس في القاهرة باستمرار، وإنشاء علاقات مع القائمين على العمل الفني، مشيرًا إلى أنه مارس العمل الفني في البداية كـ"هاوي"، وهذا الأمر ضره من الناحية المادية.

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العلاقة مع أمل دنقل

ولفت إلى أن أمل دنقل كان أحد رفاقه، وعندما وجده منطلقًا في حياته أخبره، قائلًا:"أنت ريشة في مهب الريح"، مشيرًا إلى أنه كان حريصا على حفظ شعره، وكان يستمع إليه، لأنه كان يمتلك الكثير من الخبرة.

 

قصة سعاد حسني 

ولفت عبد العزيز مخيون خلال لقائه ببرنامج “الصالون” مع الإعلامي محمد الغزيري، إن الفنانة سعاد حسني كانت فنانة كبيرة جدًا، وإنسانة راقية، مشيرًا إلى أنها كانت متعاونة معه في فيلم "الجوع"، وكانت تتوتر وتخاف من التصوير، وكانت تذاكر كثيرًا، معقبًا:  كانت بتعمل للفن ألف حساب".

 

إنسانية سعاد حسني 

وأضاف، أن الفنانة سعاد حسني كانت تتعامل بقدر كبير من الإنسانية مع البسطاء والفقراء والكومبارس، معقبًا: "الله يرحمها، كانت زميلة عزيزة".

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نصيحة سعاد حسني 

وأوضح أن سعاد حسني نصحته بضرورة أن يستعين بأحد الأشخاص لكي يدير عمله، حتى لا يضر نفسه، ولكنه لم يستطع أن يُطبق هذه النصيحة على الإطلاق، متابعًا: "لو كنت أخذت بهذه النصيحة، كنت زماني أفضل الآن، لأن هناك ضرورة لإدارة الموهبة".

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