تشابه أسماء بين الفنان ايهاب فهمي وأحد الأشخاص يضعه في مأزق

تعرض الفنان إيهاب فهمي مدير المركز القومي المسرح لموقف محرج عندما قام أحد الأشخاص يحمل نفس الاسم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بكتابة: ‘صعب إني أقول الكلام ده بس أنا في شهور معدودة وهفارق الدنيا مش عبط ولكن مجبر أخاك لا بطل'.

وقال الفنان إيهاب فهمي إن هناك عددا كبيرا من الصحفيين والإعلاميين قاموا بالاتصال به لمعرفة الحقيقة، والتي نفاها تماما مؤكدا أن ما حدث ما هو إلا تشابه في الأسماء بينه وبين هذا الشخص.

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في سياق آخر ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تأبين وتكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور اليوم الأربعاء، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

حفل تأبين أشرف عبد الغفور

ويحضر حفل التأبين الذي يقام تحت عنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" عدد من نجوم الفن المصري، ويتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور.