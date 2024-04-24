الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تشابه أسماء بين الفنان ايهاب فهمي وأحد الأشخاص يضعه في مأزق

إيهاب فهمي، فيتو
إيهاب فهمي، فيتو

تعرض  الفنان إيهاب فهمي مدير المركز القومي المسرح لموقف محرج عندما قام أحد الأشخاص  يحمل نفس الاسم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بكتابة: ‘صعب إني أقول الكلام ده بس أنا في شهور معدودة وهفارق الدنيا مش عبط ولكن مجبر أخاك لا بطل'.

 

وقال الفنان إيهاب فهمي إن هناك عددا كبيرا من الصحفيين والإعلاميين قاموا بالاتصال به لمعرفة الحقيقة، والتي نفاها تماما مؤكدا أن ما حدث ما هو إلا تشابه في الأسماء بينه وبين هذا الشخص.

Advertisements

 

في سياق آخر ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تأبين وتكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور اليوم الأربعاء، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

حفل تأبين أشرف عبد الغفور 

 

ويحضر حفل التأبين الذي يقام تحت عنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" عدد من نجوم الفن المصري، ويتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيهاب فهمي الفنان إيهاب فهمي المسرح القومي الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

إيهاب فهمي: لن ننسى قامات مصر الفنية وأعمالهم أثرت في الوجدان
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف مواعيد خطة تخفيف الأحمال مع تطبيق التوقيت الصيفي

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

نجاة 20 طفلا من الموت بحمام سباحة فى نادي الترسانة، والتحقيقات الأولية تكشف مفاجآت

بسبب زوجته، رئيس وزراء إسبانيا يعتزم الاستقالة من منصبه

ركلة جزاء ملغاة، تعادل سلبي بين ليفربول وإيفرتون بعد مرور 15 دقيقة

زيادة جديدة فى أسعار هذا النوع من السجائر، والتطبيق غدا الخميس

زوج بدرية طلبة: أنا مربي بناتي على سيد مكاوي، والفنانة: اديني في الشعبي (فيديو)

رغم ارتفاع الحرارة، أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع أسعار سجائر وينستون وكاميل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالرغبة فى حل المشكلات

هل اطرحوه أرضا تعني الضرب أم الإبعاد؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية