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ثقافة وفنون

شكرا أشرف عبد الغفور، حفل تأبين الفنان الراحل بالمسرح القومي الليلة

أشرف عبد الغفور،
أشرف عبد الغفور، فيتو

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تأبين وتكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور؛ في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

حفل تأبين أشرف عبد الغفور 

ومن المقرر أن يحضر حفل التأبين الذي يقام تحت عنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" عدد من نجوم الفن المصري، ويتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور. 

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أشرف عبد الغفور 

وكان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور قد وافته المنية يوم 3 ديسمبر الماضي إثر حادث سير وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

ومن أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

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