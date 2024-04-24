البابا تواضروس يعلن توقف الاجتماع الأسبوعي طوال فترة الخمسين

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته مساء اليوم، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

البابا تواضروس يعلن أضافة خميرة الميرون في قداس شم النسيم

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الأعياد التي ستحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الأيام المقبلة، التي تبدأ بعد غدٍ بجمعة ختام الصوم وصولًا إلى عيد القيامة وشم النسيم.

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جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته الذي عقده مساء اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.



ولفت قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن قداس يوم الاثنين شم النسيم سيشهد إضافة خميرة زيت الميرون إلى زيت الميرون الجديد الذي تم إعداده وتقديسه في بداية الصوم الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الزيت حضر قداسات يومية طوال فترة الصوم، وستضاف إليه الخميرة في قداس شم النسيم، لتتم تعبئته ويوزع بعدها على إيبارشيات الكرازة المرقسية.

البابا تواضروس يهنئ المصريين بعيد العمال ويشيد بفيلم السرب

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يُحتفل به غدًا (٢٥ أبريل) مشيرًا إلى أن سيناء جزء غالٍ من أرض مصر، جاهدت الدولة عسكريًّا وسياسيًّا حتى استعادتها بالكامل.

كما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بعيد العمال الذي يحل يوم ١ مايو من كل عام، لافتًا إلى أنه عيد عالمي يحتفل به في كل العالم، موجهًا التحية والشكر لعمال مصر على ما يقدمونه من جهود في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته الذي عقده مساء اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة.

وفي سياق آخر أشاد قداسة البابا خلال اجتماع الأربعاء بالفيلم السينمائي "السرب " الذي أنتجته مؤخرًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول بطولة القوات المسلحة المصرية إزاء استشهاد الشباب المصري القبطي في ليبيا على الإرهابيين.

فيلم السرب

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني: إن هذا الفيلم يسطر صفحة ناصعة من صفحات القوات المسلحة التي انتفضت في نفس يوم الإعلان عن استشهاد الشباب." وأضاف: "أتذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زارنا في المقر البابوي للتعزية، وقال لنا وقتها "أخدنا تارنا".