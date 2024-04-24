احتفالية كبرى في مركز شباب ميت عاصم بمناسبة عيد تحرير سيناء

نظم مركز شباب ميت عاصم التابع لإدارة شباب منيه النصر في الدقهلية، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة عيد تحرير سيناء، بمقر مركز شباب ميت عاصم.

جاء ذلك بحضور محمد الكف محاضر الندوة، وأسماء غالية المدير التنفيذي بمركز شباب ميت عاصم، ومجاهد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، ومشرفى النشاط بالمركز.

تحدث محمد الكف عن وقوع سيناء فى يد المحتل الإسرائيلى بعد هزيمة يونيو 1967، ولكن بعد أيام معدودة من الهزيمة، بدأت مصر معركة استرداد الأرض حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة كانت نتائجها بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والتى عرفت بحرب الاستنزاف والتى استمرت حتى قيام حرب السادس من أكتوبر 1973.

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وأشار إلى أن المواجهة على جبهة القتال بدأت من سبتمبر 1968، وحتى السادس من أكتوبر 1973، حيث انطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور والتى خاضتها مصر فى مواجهة إسرائيل، واقتحمت قناة السويس وخط بارليف، وكان من أهم نتائجها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جزء من الأراضى فى شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة فى قناة السويس فى يونيو 1975.

فقرات الاحتفالية

كما شهدت فعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد تحرير سيناء، فقرات فنية غنائية، وفرقه فيولا الموسيقية، واغاني وطنية في حب مصر، وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم المتميزين من الطلائع أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب ميت عاصم، وبعض حضور الحفل الكريم.

الاحتفال بتحرير سيناء

يأتي تنفيذ الاحتفالية بعيد تحرير سيناء،تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وولاء طه محمد مدير إدارة شباب منية النصر.

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