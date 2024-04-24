الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يهنئ نادي المنصورة وأهالي الدقهلية بالصعود لدوري المحترفين

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فيتو

هنأ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  فريق المنصورة الأول لكرة القدم والجهاز الفنى والإدارى وجماهير نادى المنصورة على التأهل رسميا لدورى المحترفين، والوصول للمباراة مع أول المجموعة السادسة فى دورة الترقى للوصول للدورى الممتاز.

كما وجه الشكر إلى جماهير المنصورة الوفية التى تساند الفريق فى كل المواقف، وكان لها أكبر الأثر فى تحفيز اللاعبين ودعمهم ومنحهم الثقة.

محافظ الدقهلية يهنئ نادي المنصورة بالصعود 

خيمت الفرحة علي جماهير نادي المنصورة وشعب الدقهلية، تزامنا مع صعود نادي المنصورة رسميا لدوري المحترفين المصري، وذلك بعد التعادل السلبي في المباراة التي جمعته أمام مالية كفر الزيات.

Advertisements

وخاض المنصورة منافسة على الصعود بجانب مركز شباب القزازين لكن المنصورة كان لها الصدراة والصعود في النهاية.

فرصة  نحو الممتاز
ويمتلك المنصورة فرصة ذهبية للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد تأهله للملحق المؤهل لمسابقة الدوري.

 


فرحة جماهيرية
ولاقى صعود نادي المنصورة العريق فرحة جماهيرية كبيرة

وبجانب صعود المنصورة هبط نادي بلقاس بعد الخسارة أمام تلا بهدفين نظيفين

دوري القسم الثاني، تأهل فريق المنصورة اليوم الأربعاء إلي دوري المحترفين وملحق التأهل للدوري الممتاز، بعد التعادل مع مالية كفر الزيات في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب

وتأهل المنصورة بعدما جاء في المركز الأول بجدول المجموعة الخامسة برصيد 36 نقطة.

وعلى صعيد متصل فاز فريق القزازين علي صيد المحلة بهدفين دون رد، ولكن فشل في الصعود إلي دوري المحترفين بعد تعادل مع المنصورة في نفس عدد النقاط ليتأهل أبناء محافظة الدقهلية بسبب فارق الأهداف.

سبورتنج يتأهل لدوري المحترفين

وتأهل نادي سبورتنج السكندري إلي دوري المحترفين والملحق المؤهل للدوري الممتاز بعد الفوز علي فريق كوم حمادة بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب.

وتأهل سبورتنج بعدما أحتل المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 35 نقطة.

خطأ إداري يمنح الإنتاج الحربي نقاط مباراة الشرقية للدخان

 قررت لجنة المسابقات احتساب نتيجة مباراة إيسترن كومباني “الشرقية للدخان” مع الإنتاج الحربي لصالح الثاني 2-0 نظرا لمشاركة إسماعيل أشرف لاعب إيسترن رغم إيقافه

 

قرار لجنة المسابقات

وجاء قرار لجنة المسابقات ليشعل المنافسة على صدارة المجموعة الثانية لمجموعة القاهرة وبحري للتأهل لبطولة دوري المحترفين قبل ساعات من إقامة مباراة الإنتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة للمجموعة.

ويتواجد كهرباء الإسماعيلية في صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وفي حال فوز كهرباء الاسماعيلية أو التعادل مع الإنتاج الحربي يتأهل الكهرباء إلي دوري المحترفين بينما يمتلك الإنتاج الحربي فرصة واحدة وهي تحقيق الفوز على الكهرباء لخطف تذكرة التأهل لدوري المحترفين والمنافسة للتأهل للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

يشارك في دوري المحترفين هذا الموسم 20 فريقًا، ويقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

 

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأول لكرة القدم الجهاز الفنى التعادل السلبى الدولا الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الصعود لدوري المحترفين دوري المحترفين دوري القسم الثاني ب محافظ الدقهلية مركز شباب القزازين نادي المنصورة

مواد متعلقة

دوري القسم الثاني، المنصورة يتأهل لدوري المحترفين بعد التعادل مع المالية

حقوق المنصورة تناقش المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق

تفعيل نادي جامعة المنصورة الرياضي كأول نادٍ رياضي بالجامعات المصرية
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف مواعيد خطة تخفيف الأحمال مع تطبيق التوقيت الصيفي

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

نجاة 20 طفلا من الموت بحمام سباحة فى نادي الترسانة، والتحقيقات الأولية تكشف مفاجآت

بسبب زوجته، رئيس وزراء إسبانيا يعتزم الاستقالة من منصبه

ركلة جزاء ملغاة، تعادل سلبي بين ليفربول وإيفرتون بعد مرور 15 دقيقة

زيادة جديدة فى أسعار هذا النوع من السجائر، والتطبيق غدا الخميس

رغم ارتفاع الحرارة، أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كالفيرت ليوين يسجل الهدف الثاني لـ إيفرتون في مرمى ليفربول ( فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع أسعار سجائر وينستون وكاميل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالرغبة فى حل المشكلات

هل اطرحوه أرضا تعني الضرب أم الإبعاد؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية