محافظ الدقهلية يهنئ نادي المنصورة وأهالي الدقهلية بالصعود لدوري المحترفين

هنأ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فريق المنصورة الأول لكرة القدم والجهاز الفنى والإدارى وجماهير نادى المنصورة على التأهل رسميا لدورى المحترفين، والوصول للمباراة مع أول المجموعة السادسة فى دورة الترقى للوصول للدورى الممتاز.

كما وجه الشكر إلى جماهير المنصورة الوفية التى تساند الفريق فى كل المواقف، وكان لها أكبر الأثر فى تحفيز اللاعبين ودعمهم ومنحهم الثقة.

محافظ الدقهلية يهنئ نادي المنصورة بالصعود

خيمت الفرحة علي جماهير نادي المنصورة وشعب الدقهلية، تزامنا مع صعود نادي المنصورة رسميا لدوري المحترفين المصري، وذلك بعد التعادل السلبي في المباراة التي جمعته أمام مالية كفر الزيات.

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وخاض المنصورة منافسة على الصعود بجانب مركز شباب القزازين لكن المنصورة كان لها الصدراة والصعود في النهاية.

فرصة نحو الممتاز

ويمتلك المنصورة فرصة ذهبية للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد تأهله للملحق المؤهل لمسابقة الدوري.



فرحة جماهيرية

ولاقى صعود نادي المنصورة العريق فرحة جماهيرية كبيرة

وبجانب صعود المنصورة هبط نادي بلقاس بعد الخسارة أمام تلا بهدفين نظيفين

دوري القسم الثاني ، تأهل فريق المنصورة اليوم الأربعاء إلي دوري المحترفين وملحق التأهل للدوري الممتاز، بعد التعادل مع مالية كفر الزيات في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب

وتأهل المنصورة بعدما جاء في المركز الأول بجدول المجموعة الخامسة برصيد 36 نقطة.

وعلى صعيد متصل فاز فريق القزازين علي صيد المحلة بهدفين دون رد، ولكن فشل في الصعود إلي دوري المحترفين بعد تعادل مع المنصورة في نفس عدد النقاط ليتأهل أبناء محافظة الدقهلية بسبب فارق الأهداف.

سبورتنج يتأهل لدوري المحترفين

وتأهل نادي سبورتنج السكندري إلي دوري المحترفين والملحق المؤهل للدوري الممتاز بعد الفوز علي فريق كوم حمادة بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب.

وتأهل سبورتنج بعدما أحتل المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 35 نقطة.

خطأ إداري يمنح الإنتاج الحربي نقاط مباراة الشرقية للدخان

قررت لجنة المسابقات احتساب نتيجة مباراة إيسترن كومباني “الشرقية للدخان” مع الإنتاج الحربي لصالح الثاني 2-0 نظرا لمشاركة إسماعيل أشرف لاعب إيسترن رغم إيقافه

قرار لجنة المسابقات

وجاء قرار لجنة المسابقات ليشعل المنافسة على صدارة المجموعة الثانية لمجموعة القاهرة وبحري للتأهل لبطولة دوري المحترفين قبل ساعات من إقامة مباراة الإنتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة للمجموعة.

ويتواجد كهرباء الإسماعيلية في صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وفي حال فوز كهرباء الاسماعيلية أو التعادل مع الإنتاج الحربي يتأهل الكهرباء إلي دوري المحترفين بينما يمتلك الإنتاج الحربي فرصة واحدة وهي تحقيق الفوز على الكهرباء لخطف تذكرة التأهل لدوري المحترفين والمنافسة للتأهل للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

يشارك في دوري المحترفين هذا الموسم 20 فريقًا، ويقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.