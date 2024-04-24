الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

تعليم القاهرة: انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمدارس القاهرة

طلاب الإعدادية،فيتو
طلاب الإعدادية،فيتو

انطلقت المراجعات النهائية للشهادتين  الإعدادية والثانوية لجميع الطلاب بمدارس القاهرة، تحت رعاية أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

 

المراجعات النهائية للإعدادية والثانوية 

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية قبل انطلاق الامتحانات، وذلك وفق الخريطة الزمنية عقب الانتهاء من تدريس المناهج نهاية شهر إبريل الجارى. 

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نماذج لامتحانات تجريبية

وتم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين الذين لهم كفاءة فى التدريس بالإدارات التعليمية بوضع نماذج لامتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديرية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، ذلك من خلال جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية مع توفير المناخ المناسب وتنظيم الوقت والانضباط فى القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز مع تجنب التزاحم لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

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كما وجه " مدير المديرية " الالتزام بتقديم تقرير يومى مجمع عن سير المراجعات متضمنا كافة التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين مؤيدا بصور وفيديوهات توثيقية لارسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات بالوزارة.

وأشاد  الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس بالقرار الذى أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تنظيم مراجعات نهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب وتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

وأضاف الدكتور تامر شوقى أن هذا القرار سيتيح الفرصة للطلاب من مختلف المستويات الاقتصادية الاستفادة مما سيحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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