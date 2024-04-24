الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

مسئول إسرائيلي الحملة الإسرائيلية لتجفيف موارد الأونروا فشلت

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

قال مسئول إسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الحملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لتجفيف تمويل منظمة الأونروا فشلت بشكل بسبب عدم وجود بديل مقنع للمنظمة الأممية.

وأضافت صحيفة هارتس العبرية، عن المسئول الإسرائيلي، أن هناك إجماعا في الاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار دعم الأونروا رغم ادعاءات إسرائيل لها بمشاركتها في هجوم حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي.

 

الجامعة العربية ترحب بنتائج التحقيق بشأن الأونروا

ورحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بخُلاصات التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية الأونروا وتورط عدد من عناصرها في هجمات السابع من أكتوبر.

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وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط اعتبر أن تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يُثبت بما لا يدع مجالًا من الشك تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بدون أي دليل ملموس، كما يُشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين فلسطيني، فضلًا عن تقويض عملها الذي لا غِنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة عبر الشهور الماضية.

الجامعة العربية تناشد الدول التي قطعت تمويل الأونروا بإعادته

وقال المتحدث الرسمي إن الأمين العام للجامعة العربية ناشد مُجددًا الدول التي امتنعت عن الإسهام في تمويل الأونروا بناءً على الادعاءات الإسرائيلية المكذوبة الاطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة التي لا تقبل الجدل، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام الأونروا بتحقيق داخلي ذي مصداقية في الادعاءات الإسرائيلية، مُضيفًا أن مراجعة هذه الدول لموقفها – وفي مقدمتها الولايات المتحدة المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية- هي ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.

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