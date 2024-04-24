وزير الخارجية الأيرلندي: نسعى للاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن:"نعمل مع دول تشاركنا الرأي في الاتحاد الأوروبي ليتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأضاف مارتن:" يجب وقف إطلاق النار فورا في غزة والسماح بدخول المساعدات دون عوائق، ونؤمن بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وتأمين مستقبلهم ضمن دولة لهم".

وأكد الوزير الأيرلندي أن الوضع خطير جدا في الضفة الغربية ويجب تخفيف التصعيد بأسرع وقت ممكن.

وأعرب عن ترحيبه بقرار ألمانيا استئناف تمويل الأونروا لأنها تقوم بعملها بشكل حياد، مطالبا الدول الأخرى أن تستأنف تمويل الأونروا بشكل سريع.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن مكتب رئيس وزراء جامايكا، في بيان صادر عنه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

جامايكا تعترف بالدولة الفلسطينية

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة، بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة يوم 29 نوفمبر 2012.

وتقدمت للحصول على العضوية الكاملة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم لكي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن.

وفي وقت سابق تقدمت الجزائر بمشروع قرار "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة" أيده 12 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

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