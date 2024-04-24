الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة

الاجتماع الفني للبطولة
الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة، فيتو

الجودو، أقيم اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني البطولة الأفريقية للجودو والمقرر لها خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بمشاركة 35 دولة.

الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية للجودو

وشهد الاجتماع حضور كل من سيتني رانديانا رئيس الاتحاد الأفريقي للجودو ومرزوق علي رئيس الاتحاد المصري والأسطورة محمد رشوان بطل الجودو ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية.

ووجه مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو خلال الاجتماع الشكر إلى الدولة المصرية والقيادة السياسة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التطور غير المسبوق الذي تشهده الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتوفير المناخ المناسبة والدعم المادي والمعنوي من أجل مواصلة وتحقيق الإنجازات.

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واشاد مرزوق علي خلال الاجتماع بالدور المهم والأساسي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والتعاون الكبير المقدم من الشركة المتحدة للخدمات الرياضية.

ويواصل مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي وشركة المتحدة للرياضة، العمل من أجل تجهيز الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكبار، والمقرر انطلاقها غدا الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وشهدت صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة، استعدادات وتجهيزات ضخمة استعدادا لاستضافة منافسات البطولة، التي من المقرر أن تقام بمشاركة 35 دولة في مقدمتهم منتخب مصر.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي،
أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي

الرجال

يسري سامي (60 كجم)

محمد عبد الموجود (66 كجم)

أحمد عبد الرحمن (66 كجم)

عمر سامي (73 كجم)

عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم)

عبد الرحمن محمد (81 كجم)

علي حازم (90 كجم)

كريم صبحي (100 كجم)

محمد أبورقية (+100 كجم)

السيدات
نورا سالم (48 كجم)

زينب صفا (52 كجم)

تسنيم رشدي (57 كجم)

حنين الطيب (57 كجم)

فاطمة غانم (63 كجم)

ساجدة غنيم (63 كجم)

فريدة مجدي (70 كجم)

آية إيهاب (78 كجم)

صفا سليمان (+78 كجم)

رئيس الجودو: نستعد لإبهار العالم في بطولة أفريقيا

الجودو، بدء وصول المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية بالقاهرة

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