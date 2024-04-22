الإثنين 22 أبريل 2024
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رياضة

الجودو، بدء وصول المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية بالقاهرة

البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية للجودو، فيتو

الجودو، تبدأ اليوم الإثنين، الوفود والمنتخبات المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية للجودو، الوصول إلى القاهرة استعدادا للمشاركة في المنافسات التي تقام في الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجارى.

المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا لـ الجودو

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي،
أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

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شعار البطولة الأفريقية للجودو، فيتو

موعد البطولة الأفريقية لـ الجودو

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 حتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة فى أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

قائمة منتخب الجودو

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

الرجال:

يسري سامي (60 كجم)

محمد عبد الموجود (66 كجم)

أحمد عبد الرحمن (66 كجم)

عمر سامي (73 كجم)

عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم)

عبد الرحمن محمد (81 كجم)

علي حازم (90 كجم)

كريم إبراهيم (100 كجم)

محمد أبورقية (+100 كجم)

السيدات:
نورا سالم (48 كجم)

زينب صفا (52 كجم)

تسنيم رشدي (57 كجم)

حنين الطيب (57 كجم)

فاطمة غانم (63 كجم)

ساجدة غنيم (63 كجم)

فريدة مجدي (70 كجم)

آية إيهاب (78 كجم)

صفا سليمان (+78 كجم)

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