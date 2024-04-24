الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رئيس الجودو: نستعد لإبهار العالم في بطولة أفريقيا

مرزوق علي رئيس اتحاد
مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، فيتو

الجودو، أكد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن مستوى تنظيم البطولة الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري في القاهرة، لم يحدث من قبل على مستوى القارة السمراء، وأن هناك حرص كبير من الاتحاد المصري وشركة المتحدة للرياضة على تنظيم بطولة تليق بسمعة الدولة والرياضة المصرية.

ووجه مرزوق علي الشكر إلى الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأيضا الاهتمام غير المسبوق باستضافة كافة الأحداث الرياضية وتجهيز المنتخبات الوطنية لاعتلاء منصات التتويج في كافة المناسبات.

Advertisements

استعدادات قوية لاستضافة بطولة أفريقيا للجودو

وأضاف مرزوق علي، أن مسئولي الاتحاد الأفريقي للجودو أبدوا انبهارهم بالتجهيزات التي شهدتها صالة البطولة، وأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تنظيم بطولة تضاهي وتفوق المستوى الذي تظهر عليه بطولات العالم والبطولات الدولية الكبرى.

ويواصل مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، العمل من أجل تجهيز الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكبار، والمقرر انطلاقها غدا الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وشهدت صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة، استعدادات وتجهيزات ضخمة استعدادا لاستضافة منافسات البطولة، التي من المقرر أن تقام بمشاركة 35 دولة في مقدمتهم منتخب مصر.

المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للجودو

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي،
أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

قائمة منتخب الجودو في بطولة أفريقيا

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي

الرجال

يسري سامي (60 كجم)

محمد عبد الموجود (66 كجم)

أحمد عبد الرحمن (66 كجم)

عمر سامي (73 كجم)

عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم)

عبد الرحمن محمد (81 كجم)

علي حازم (90 كجم)

كريم صبحي (100 كجم)

محمد أبورقية (+100 كجم)

السيدات
نورا سالم (48 كجم)

زينب صفا (52 كجم)

تسنيم رشدي (57 كجم)

حنين الطيب (57 كجم)

فاطمة غانم (63 كجم)

ساجدة غنيم (63 كجم)

فريدة مجدي (70 كجم)

أية إيهاب (78 كجم)

صفا سليمان (+78 كجم)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الجودو مرزوق علي اتحاد الجودو البطولة الإفريقية للجودو منتخب الجودو

مواد متعلقة

الجودو، بدء وصول المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية بالقاهرة

الجودو، 18 لاعبا في قائمة منتخب مصر بالبطولة الأفريقية

الجودو، منتخبات البطولة الأفريقية تصل القاهرة 22 أبريل

الجودو، 33 دولة تشارك في البطولة الأفريقية بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

بائعة سمك عن حملة «خليه يعفن»: مفيش حاجة هتنزل (فيديو وصور)

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

المروحة السقف بـ 2500 جنيه، أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

المزيد

خدمات

المزيد

البيض يتراجع 8 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

يقترب من 26 ألف دولار، سعر القصدير اليوم الأربعاء 24-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالتعدي على حقوق الغير

المزيد
الجريدة الرسمية