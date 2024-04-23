متصدر قمة الدوري، بيراميدز يتوعد جميع الأندية

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي والمقرر لها مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٩ من بطولة الدوري، مشيرا إلى أنه من الضروري التركيز في تلك المواجهة ومواصلة مشوار الانتصارات.

أضاف المدير الرياضي أن المرحلة المقبلة لا تسمح بالتفريط في أي نقاط في مشوار الدوري مع احتلال الفريق لقمة جدول الترتيب برصيد ٣٢ نقطة، وبالتالي الفوز ولا بديل غيره هو هدف الفريق في كل اللقاءات المقبلة، ومن المهم مواصلة سلسلة الانتصارات وحصد الفوز الثالث تواليا للاستمرار على القمة.

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وأوضح هاني سعيد أن جميع اللاعبين جاهزون تماما لتلك المواجهة، والروح المعنوية في أفضل حالاتها بعد الانتصارات الأخيرة والمجموعة لديها رغبة في مواصلة المشوار بكل قوة بالدعم غير المحدود المقدم من جانب الإدارة للفريق والجهاز الفني واللاعبين.

وعبر المدير الرياضي عن فخره الشديد بالحالة الفنية والبدنية والتي وصل لها لاعبو الفريق في الفترة الماضية ونجاحهم في تحقيق الانتصارات الأخيرة التي منحت الفريق الصدارة وإصرارهم على مواصلة المشوار بكل قوة.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 10 أهداف.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق البنك الأهلي في السابعة مساء غدا الأربعاء الموافق 24 من أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالجولة 18 بالدوري المصري بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، التى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.

ترتيب الدوري المصري الممتاز



ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.



1- بيراميدز 32 نقطة

2- زد اف سي 30 نقطة

3-إنبي 29 نقطة

4- الاتحاد السكندري 29 نقطة

5-المصري البورسعيدي 28 نقطة

6- مودرن فيوتشر 25 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8-سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- طلائع الجيش 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14-الإسماعيلي 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقاط

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وفاز فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف فريق بيراميدز الأول بعد ضغط من رمضان صبحي على دفاع المقاولون ومر بالكرة داخل منطقة الجزاء ومررها ليقابلها وليد الكرتي ويسدد الكرة لتهز الشباك في الدقيقة 8.

واحرز فيستون مايلي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

الكرتي رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

واختير المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب المغربي مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط الهامة والتي واصل بها بيراميدز تربعه على قمة الدوري بعدما رفع رصيده إلى ٣٢ نقطة.

وعاد المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز للدوري المصري، للتهديف مرة أخرى بمرمى المقاولون العرب بعد صيام دام 11 شهرا.

وسجل وليد الكرتي، هدفه رقم 14 بقميص بيراميدز منذ انضمامه قادما من الوداد المغربي، في صفقة انتقال حر، في صيف 2021.

وأحرز الكرتي أول أهدافه بالدوري المصري هذا الموسم لينهي صياما دام 11 شهرا فلم يحرز أهداف منذ هدفه في لقاء غزل المحلة يوم 21 مايو 2023.