الأربعاء 24 أبريل 2024
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دين ودنيا

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فيتو

أجاب  الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال فتاة حول كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله سبحانه وتعالى؟.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، البوم الأربعاء، إلى أن الكافر دخل فعليًا في رحمة الله، والدليل أن الله أمهله أن يعيش في الدنيا رغم كفره.

خالد الجندي يوضح كيف يدخل غير المسلم فى رحمة الله؟

ولفت إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يُنزل شهبًا على الكفار في الدنيا، وأمهلهم حتى يوم القيامة، وهذا دليل على رحمته بهم، ورحمة الله تشمل المؤمن والكافر.

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وأوضح الفرق بين الرحمة والمغفرة، حيث إن الأولى قد تعني تخفيف العذاب، بينما الثانية تعني عدم العذاب، مؤكدًا أن الله لا يمكن أن يغفر لكافر ولكن يرحمه.


وفيما يتعلق بحكم الدعوة لغير المسلم بقول «الله يرحمه»، قال إن هناك فرقا بين الرحمة والمغفرة، والقرآن الكريم نهى عن الدعاء بالمغفرة، وليس بالرحمة، حيث قال تعالى: «سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ».

 خالد الجندي: الاستعاذة بالله تشمل شياطين الإنس والجن

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مفهوم قول الاستعاذة “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”، مشيرا إلى أن كلمة أعوذ تعني الاستعاذة من شر بينما ألوذ تعني جلب الخير.


وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر فضائية “dmc"، اليوم الأربعاء، إن لفظ الشيطان في المصطلح يشمل عصاة الإنس والجن، المغالين في معصية الله، مردفا: “الاسم الأول بتاع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقصد به الشيطان الأكبر وهو إبليس”.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: “الاسم الأول لإبليس كان عزازيل، وحينما عصى الله سبحانه وتعالى، سُمي إبليسا، بمعنى اليائس من رحمة الله، ومن ثم أُطلقت عليه الصفة الخاصة بكل مخلوق مبتعد عن طاعة الله من الإنس والجن وهي الشيطان”، مؤكدا أن أي مبتعد عن طاعة الله هو شيطان.

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