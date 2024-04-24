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رياضة

اتحاد الكرة ينعي سعيد الشيشيني نجم المقاولون الأسبق

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

 نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الكابتن سعيد الشيشيني لاعب المنتخب الوطني والمقاولون العرب الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن نادي المقاولون العرب إقامة عزاء الراحل سعيد الشيشيني كابتن النادي في عصره الذهبي، يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

اتحاد الكرة ينعي سعيد الشيشيني، فيتو

وأقيمت صلاة الجنازة على المرحوم الكابتن سعيد الشيشينى أسطورة نادي المقاولون العرب اليوم الأربعاء بمسجد المركز الطبي للمقاولون العرب.

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وحرص المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الكابتن معتمد جمال على التواجد في المستشفى وحضور الجنازة. 

 

كما تواجد الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ونجم المقاولون في العصر التاريخي والكابتن رفعت رجب ريعو نجم الكرة المصرية السابق كما تواجد نجوم المقاولون العرب السابقين على مدار تاريخه لتوديع زميلهم بحضور الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية بالقطاع فضلا عن قيادات النادي التنفيذية والإدارية.
 

أعلن نادي المقاولون العرب اليوم الأربعاء، وفاة الكابتن سعيد الشيشيني نجم وقائد المقاولون العرب في عصره الذهبي بعد صراع مع المرض.

من هو سعيد الشيشيني ؟

ويعد سعيد الشيشيني أحد نجوم الجيل الذهبي التاريخي لنادي المقاولون العرب في جيل الثمانينيات، والذي تواجد مع جيل بيل أنطوان ونبيل عمار وحمدي نوح وعلاء نبيل ومحمد رضوان وعبوده ومحسن هاشم ومحمد زمزم ومجدي مصطفي وغيرهم من نجوم الجيل التاريخي للمقاولون.

ويعد سعيد الشيشيني هو الشقيق الأكبر لسامي الشيشيني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

 

بطولات سعيد الشيشيني مع المقاولون

وتوج سعيد  الشيشيني مع المقاولون العرب بثلاث بطولات تاريخية للمقاولون، بعدما توج بالدوري موسم 1982 - 1983 وهو اللقب الوحيد في تاريخ نادي المقاولون.

فاز الذئاب من ضمن 5 أندية  بالدوري، مع أندية الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي مرة واحدة  فيما توج به الإسماعيلي 3 مرات بعيدا عن الأهلي والزمالك.

كما توج الشيشيني مع المقاولون ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرتين متتاليتين عامي 1982، 1983، على حساب باور ديناموز الزامبي، وأجازا التوجولي، على الترتيب.

الشيشيني تولي بعد إعتزاله منصب المدرب العام للفريق الأول بنادي المقاولون مع جهاز الكابتن محمد رضوان المدير الفني والذي كان له الفضل في تصعيد محمد صلاح ومحمد النني، كما درب الشيشيني محمد صلاح ومحمد النني في قطاع الناشئين وكانت له بصماته علي اللاعبين.

وتقلد سعيد الشيشيني العديد من المناصب كان أبرزها تولي رئاسة قطاع الناشئين بنادي المقاولون وأخيرا رئيس لجنة مسابقات البراعم بمنطقة القاهرة لكرة القدم.

وفاة سعيد الشيشيني

وكان الشيشيني يخضع للعلاج في المستشفى وأعلن ابنه أحمد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة والده اليوم.

ونعي المقاولون العرب كابتن الجيل الذهبي.

وقال نادي المقاولون العرب:"ينعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والجهاز الفني وكافة المنتسبين للنادي وفاة الكابتن سعيد الشيشيني رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب الذي وافته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض، وإذ ينعي بكل حزن نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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