الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

سعيد الشيشيني، كابتن المقاولون في عصره الذهبي

سعيد الشيشيني،فيتو
سعيد الشيشيني،فيتو

أعلن نادي المقاولون العرب اليوم الأربعاء، وفاة الكابتن سعيد الشيشيني نجم وقائد المقاولون العرب في عصره الذهبي بعد صراع مع المرض.

من هو سعيد الشيشيني ؟

 ويعد سعيد الشيشيني أحد نجوم الجيل الذهبي التاريخي لنادي المقاولون العرب في جيل الثمانينيات، والذي تواجد مع جيل بيل أنطوان ونبيل عمار وحمدي نوح وعلاء نبيل ومحمد رضوان وعبوده ومحسن هاشم ومحمد زمزم ومجدي مصطفي وغيرهم من نجوم الجيل التاريخي للمقاولون.

ويعد سعيد الشيشيني هو الشقيق الأكبر لسامي الشيشيني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

Advertisements

بطولات سعيد الشيشيني مع المقاولون

وتوج سعيد  الشيشيني مع المقاولون العرب بثلاث بطولات تاريخية للمقاولون، بعدما توج بالدوري موسم 1982 - 1983 وهو اللقب الوحيد في تاريخ نادي المقاولون.

فاز الذئاب من ضمن 5 أندية  بالدوري، مع أندية الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي مرة واحدة  فيما توج به الإسماعيلي 3 مرات بعيدا عن الأهلي والزمالك.

كما توج الشيشيني مع المقاولون ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرتين متتاليتين عامي 1982، 1983، على حساب باور ديناموز الزامبي، وأجازا التوجولي، على الترتيب.

الشيشيني تولي بعد إعتزاله منصب المدرب العام للفريق الأول بنادي المقاولون مع جهاز الكابتن محمد رضوان المدير الفني والذي كان له الفضل في تصعيد محمد صلاح ومحمد النني، كما درب الشيشيني محمد صلاح ومحمد النني في قطاع الناشئين وكانت له بصماته علي اللاعبين.

وتقلد سعيد الشيشيني العديد من المناصب كان أبرزها تولي رئاسة قطاع الناشئين بنادي المقاولون وأخيرا رئيس لجنة مسابقات البراعم بمنطقة القاهرة لكرة القدم.

وفاة سعيد الشيشيني

وكان الشيشيني يخضع للعلاج في المستشفى وأعلن ابنه أحمد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة والده اليوم.

ونعي المقاولون العرب كابتن الجيل الذهبي.

وقال نادي المقاولون العرب:"ينعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والجهاز الفني وكافة المنتسبين للنادي وفاة الكابتن سعيد الشيشيني رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب الذي وافته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض، وإذ ينعي بكل حزن نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المقاولون ينعي سعيد الشيشيني كابتن النادي في عصره الذهبي

وفاة سعيد الشيشيني كابتن الجيل الذهبي للمقاولون العرب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادي المقاولون العرب سعيد الشيشيني من هو سعيد الشيشيني المقاولون العرب وفاة سعيد الشيشيني

مواد متعلقة

وفاة سعيد الشيشيني كابتن الجيل الذهبي للمقاولون العرب

رئيس المقاولون العرب يزور سعيد الشيشيني في المركز الطبي ويوجه بتحمل علاجه
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد وقف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية