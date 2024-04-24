سعيد الشيشيني، كابتن المقاولون في عصره الذهبي

أعلن نادي المقاولون العرب اليوم الأربعاء، وفاة الكابتن سعيد الشيشيني نجم وقائد المقاولون العرب في عصره الذهبي بعد صراع مع المرض.

من هو سعيد الشيشيني ؟

ويعد سعيد الشيشيني أحد نجوم الجيل الذهبي التاريخي لنادي المقاولون العرب في جيل الثمانينيات، والذي تواجد مع جيل بيل أنطوان ونبيل عمار وحمدي نوح وعلاء نبيل ومحمد رضوان وعبوده ومحسن هاشم ومحمد زمزم ومجدي مصطفي وغيرهم من نجوم الجيل التاريخي للمقاولون.

ويعد سعيد الشيشيني هو الشقيق الأكبر لسامي الشيشيني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

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بطولات سعيد الشيشيني مع المقاولون

وتوج سعيد الشيشيني مع المقاولون العرب بثلاث بطولات تاريخية للمقاولون، بعدما توج بالدوري موسم 1982 - 1983 وهو اللقب الوحيد في تاريخ نادي المقاولون.

فاز الذئاب من ضمن 5 أندية بالدوري، مع أندية الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي مرة واحدة فيما توج به الإسماعيلي 3 مرات بعيدا عن الأهلي والزمالك.

كما توج الشيشيني مع المقاولون ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرتين متتاليتين عامي 1982، 1983، على حساب باور ديناموز الزامبي، وأجازا التوجولي، على الترتيب.

الشيشيني تولي بعد إعتزاله منصب المدرب العام للفريق الأول بنادي المقاولون مع جهاز الكابتن محمد رضوان المدير الفني والذي كان له الفضل في تصعيد محمد صلاح ومحمد النني، كما درب الشيشيني محمد صلاح ومحمد النني في قطاع الناشئين وكانت له بصماته علي اللاعبين.

وتقلد سعيد الشيشيني العديد من المناصب كان أبرزها تولي رئاسة قطاع الناشئين بنادي المقاولون وأخيرا رئيس لجنة مسابقات البراعم بمنطقة القاهرة لكرة القدم.

وفاة سعيد الشيشيني

وكان الشيشيني يخضع للعلاج في المستشفى وأعلن ابنه أحمد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة والده اليوم.

ونعي المقاولون العرب كابتن الجيل الذهبي.

وقال نادي المقاولون العرب:"ينعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والجهاز الفني وكافة المنتسبين للنادي وفاة الكابتن سعيد الشيشيني رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب الذي وافته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض، وإذ ينعي بكل حزن نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".