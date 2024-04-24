إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب توكتوك بشمال سيناء

شهد الطريق الدولي القنطرة بئر العيد إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب توكتوك أمام قرية الكرامة طريق الدولي القنطرة بئر العبد وتم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بئر العيد التخصصي وتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من ابتسام إبراهيم امام ٤٨ سنة اشتباه مابعد الارتجاج -اشتباه كسر باليد اليسري-كدمات متفرقه بالجسم وريم عادل سالم ١٤ سنة أصيب كدمات متفرقه بالجسم وملك عادل سالم ١٧ سنة كدمات متفرقة بالجسم وأمنية عادل سالم ١٤ سنة أصيب كدمات متفرقة بالجسم ومى سامح عطية ١٥ سنة كدمات متفرقة بالجسم ومجهول البيانات [سائق التوكتوك] حوالي ٢٣ سنة غيبوبة تامه-اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

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جاري تقديم العلاج اللازم لهم داخل مستشفى بئر العبد التخصصي وتم عمل المحاضر اللازمة.