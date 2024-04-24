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محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش

معرض منتجات مدارس
معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش، فيتو

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، والمقام في مدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش، وذلك في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني.

محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش

وأكد محافظ شمال سيناء، أن المعرض يضم منتجات مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، حيث تنوعت المعروضات ما بين ملابس وأقمشة متنوعة وأثاث منزلي وأثاث مكتبي ومراكب صيد ومجسمات وأدوات معمار ولوحات فنية متنوعة ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان ومخللات ومخبوزات ومعجنات وحلويات متنوعة.

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وأضاف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المعرض يهدف إلى بث روح المنافسة بين الطلاب وتوجيه الطاقات والإمكانات نحو الإنتاج المثمر وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وكسب ثقة المجتمع المحيط وتنمية الشخصية والاعتزاز بالنفس والربط بين مدارس التعليم الفني ومؤسسات المجتمع المدني وفتح أسواق محلية لمنتجات مدارس التعليم الفني.

من ناحية أخرى شهد محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مركز ومدينة العريش حفل تخريج الدفعة الأولى للشهادة الابتدائية لمدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية، بجانب تكريم الطلبة المتميزين وأعضاء هيئة التدريس، معلنا حصول المدرسة علي أعلى نسبة تسجيل على مستوى الجمهورية في اختبار مسابقة توفاس الدولية.

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