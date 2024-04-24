الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بتكلفة 11 مليون جنيه، محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الطويل للتعليم الأساسي

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

افتتح اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، مدرسة الطويل للتعليم الأساسي بإدارة العريش التعليمية، بعد احلالها وتجديدها بمبلغ 11 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، ومني أبو المعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، ومشايخ وعواقل القرية.

Advertisements

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الطويل للتعليم الأساسي بتكلفة 11 مليون جنيه

وأكد المحافظ أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شتي القطاعات بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكري الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

وأعلن المحافظ عن انشاء محطة لتحلية المياه في القرية، موجهًا باستخدام الملاعب الموجودة في المدرسة للشباب بعد انتهاء اليوم الدراسي لممارسة الأنشطة الرياضية لحين انشاء مركز شباب في القرية.


وأشار المحافظ إلي أن المساحة الكلية للمدرسة تبلغ 2400 متر مسطح، وتتكون من دور ارضي و4 أدوار علوية تضم 11 فصل دراسي ومعامل وفراغات تكميلية وخدمية، ومنطقة توسعات مستقبلية ومعلب بمساحه 15*28 متر، وتم إعادة انشاءها وتأهيلها وتأثيثها بقيمة 11.4 مليون جنيه.

ووجه المحافظ الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على الجهود المبذولة في خدمة العملية التعليمية، مقدمًا التحية لأبناء سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة، موجهًا الشكر لأهالي القرية.

 


من جانبهم وجه مشايخ القرية التحية الي السيد الرئيس علي الجهود المبذولة لرفع راية مصر خفاقة وعالية، وعلى الجهود المبذولة في تنمية وتعمير سيناء والقضاء علي الإرهاب البغيض، مؤكدين علي ان افتتاح المدرسة يدل علي اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء.

عيد تحرير سيناء، 5 معلومات عن جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التعليم العالي: إنشاء 6 جامعات من الجيل الرابع بتخصصات علمية حديثة في سيناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشمال سيناء تحرير سيناء محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة مدينة العريش
ads

الأكثر قراءة

ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

وفاة سعيد الشيشيني كابتن الجيل الذهبي للمقاولون العرب

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

بائعة سمك عن حملة «خليه يعفن»: مفيش حاجة هتنزل (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

يقترب من 26 ألف دولار، سعر القصدير اليوم الأربعاء 24-4-2024

مؤشر الفضة، حركة التداولات العالمية للمعدن الأبيض صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالتعدي على حقوق الغير

ما حكم التعاقد على شراء محاصيل من الفلاحين قبل الحصاد؟

المزيد
الجريدة الرسمية