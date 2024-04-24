رئيس جامعة بنها يناقش خطة العمل المستقبلية لمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور صلاح محسن مدير مركز إبداع مصر الرقمية " كريتيفا "، والمهندسة نرمين ممدوح مدير العلاقات الأكاديمية بالمركز لبحث خطة العمل المستقبلية للمركز خلال فترة الإجازة الصيفية والمبادرات التي سيتم إطلاقها.

مشاريع العمل الحر في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها

واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي خلال اللقاء عدد من النماذج التي تخرجت من البرامج التدريبية للمركز ومشاريع العمل الحر في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات على المنصات العالمية ومشاريعهم المستقبلية كرواد أعمال.

يذكر أن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" يستهدف تنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

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في سياق آخر أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها شارة بدء فعاليات الطريق، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة احتفالا بذكرى تحرير سيناء.

ذكرى عيد تحرير سيناء

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن ذكرى عيد تحرير سيناء الغالية ستظل تخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة، كما أنها ستظل محفورة في وجدان المصريين وتجسد للأجيال القادمة ملحمة كفاح قواتنا المسلحة وشعبنا العظيم.

وأضاف "الجيزاوي" أن السباق يأتي ضمن الفعاليات والندوات التي تنظمها الجامعة في إطار الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، مشيرا إلي أن السباق شارك فيه 750 طالبا وطالبة، بالإضافة إلي عدد من طلاب ذوي الهمم.

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