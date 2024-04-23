الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

علي هامش الصالون الثقافي لجامعة بنها، رئيس جمعية المعماريين الأردنيين في ضيافة الجامعة

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور وائل المصري  رئيس جمعية المعماريين الأردنيين، والمهندس حمدي سطوحي خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية (الايكوموس) بمكتبه اليوم علي هامش الصالون الثقافي.
جاء ذلك بحضور الدكتورة زينب فيصل رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها.

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وقال رئيس الجامعة إن اللقاء يأتي في إطار سلسلة الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الصالون الثقافي لجامعة بنها بهدف تنمية الوعي لدى الطلاب، مؤكدا علي  دعم واهتمام الجامعة بتنمية قدراتهم المعرفية والعقلية وتوفير المختصين في الشان العام لإثراء أفكارهم وتعزيز لغة الحوار لديهم، والارتقاء بذوقهم من خلال إقامة الفعاليات المختلفة.


وأضاف "الجيزاوي" إن جامعة بنها حريصة علي إقامة مثل هذه الفعاليات وتقديم نماذج مشرفة من المجتمع لدعم وإثراء الحركة والثقافية وتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا المجتمعية الهامة.
يذكر أن جامعة بنها كانت قد سبق وأن استضافت كلا من الموسيقار هاني شنودة والملحن فاروق سلامة ضمن فعاليات الصالون الثقافي للجامعة.

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هاني شنودة بجامعة بنها ضمن الصالون الثقافي 

دعا الموسيقار هاني شنودة، إلي ضرورة اهتمام الجامعات المصرية وخاصة الكليات والأقسام الفنية في مختلف التخصصات الموسيقية  بتدريس علوم الملكية الفكرية لأهميتها

وأضاف أن الفن ظل يعاني سنوات طويلة من ضياع حقوق الملكية الفكرية لمؤلفاتهم والقرصنة عليها مما يتطلب الوعي بكيفية الحفاظ علي هذه الحقوق.

جامعة بنها تستضيف هاني شنودة بالصالون الثقافي

جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي تنظمه كلية التربية النوعية بجامعة بنها بقاعة تحيا مصر، بحضور كلا من الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، وكلاء كلية التربية النوعية، والدكتور محمود منصور رئيس قسم الإعلام التربوي بالكلية، والدكتورة هيام النجار رئيس قسم التربية الفنية، وياسر عبد الرحمن منسق الصالون، والموسيقار فاروق سلامة، وأدار اللقاء الدكتور هاني شحته وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها جامعة بنها الاهلية

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