الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

تخصيص 75 % من إنتاجه للسوق المحلي، تفاصيل مجمع مصانع "بيراميدز" للإطارات (إنفوجراف)

مجمع مصانع بيراميدز،
مجمع مصانع "بيراميدز"، فيتو

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن مصنع الإطارات.

وذلك في إطار زيارته إلى محافظة بورسعيد، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المصانع، شملت مجمع مصانع "بيراميدز" للإطارات ومنتجات المطاط، ومصنع "فيله" للصناعات الغذائية وتكرير وتعبئة الزيوت، ومصنع duck للأحذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

 

وأضاف: لقد قمنا بزيارة هذا المصنع في سبتمبر المنقضي، وكان مُتخصصا، في حينها، في إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات الخاصة بالموتوسيكل والتوكتوك. 

وأجرينا نقاشًا مع مالك المصنع حول الإنتاج وضرورة حل إشكالية استيراد الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي والميكروباص ونصف النقل، وكان هناك وعد من المالك ببدء خطوط إنتاج لتلك النوعيات من الإطارات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه، وكما تم استعراضه، بدأ بالفعل الإنتاج التجريبي لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكي الريديال، وبنهاية الأسبوع سيبدأ المصنع في إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15، وبحلول أكتوبر القادم، سيغطي حجم إنتاج المصنع أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي. كما وعد مالك المصنع أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60%  أو 70% من ذلك الطلب.

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مجمع مصانع بيراميدز مجلس الوزراء مصنع الإطارات مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منتجات المطاط تعبئة الزيوت

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