الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
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محافظات

رصف وتطوير شوارع مركزي دسوق وبلطيم في كفر الشيخ

رصف الشوارع
رصف الشوارع

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع  المحرقة، بمسطح 8500 متر، وتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه, وشارع البلدية القديمة، بمسطح 1380 متر، وطول 115 متر، وعرض 12 متر، بتكلفة 500 ألف جنيه، مؤكدًا على الإنتهاء من كافة أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحى - غاز"، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023/2024، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

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  • رصف منطقة سيدى فتح ببلطيم

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف والتطوير الجارية، بمنطقة سيدى فتح، بمدينة بلطيم، بطول 1000 متر، وعرض 6 أمتار، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 – 2024.

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محافظ كفر الشيخ يكرم 67 متميزًا من جميع القطاعات بالمجلس التنفيذي


 

أكد محافظ كفر الشيخ، على إستمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ،  والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

ومؤخرا، فقد تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف الجارية في شوارع عاصمة المحافظة، منها شارع صلاح سلامة بطول 180 مترا، وشارع الحرفيين 270 مترا، وشارع الدستور 420 مترا، وشارع ممدوح صقر 85 مترا، وشارع الجمهورية بطول 610 أمتار، شارع صلاح سالم بطول 610 أمتار، وشارع الثورة، وشارع دنشواي، وشارع عرابي، بتقسيم عمارات الأوقاف"، الشوارع المقابلة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة التنفيذ، وفقًا للجدول الزمني المحدد، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023م.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. ‬

 

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شوارع دسوق شوارع بلطيم رصف الشوارع محافظ كفر الشيخ
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