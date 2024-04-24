وزير النقل والاتصالات الليتواني في زيارة لمكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية السيد ماركوس سكواديس ؛ وزير النقل والاتصالات الليتواني يرافقه سعادة السفير رتوراس جايليوناسن؛ سفير جمهورية ليتوانيا بالقاهرة ووفد ليتوانى رفيع المستوى اليوم في مكتبة الاسكندرية، للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

وقدم مدير المكتبة كتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية إهداء لمعالى وزير النقل والاتصالات.

مكتبة الإسكندرية



زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والخدمية بالمكتبة، كما تقفدوا مطبعة بولاق، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات

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كما حضر الوفد عرضا بالبانوراما الحضارية.

وفى نهاية الجولة أعرب الوفد عن سعادتهم لما تحتويه المكتبة من كنوز ثمينة وامكانيات حديثة تخدم زوار المكتبة بمختلف أعمارهم وجنسياتهم المتعددة.