الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

كولر وربيعة يحضران غدًا المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

الأهلي، يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورامي ربيعة كابتن الفريق، غدًا وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ المؤتمر في تمام الواحدة ظهر غدٍ الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، ويسبقه في الثانية عشرة والنصف المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق مازيمبي. 

ويتحدث كولر وكابتن الأهلي عن رؤيتهما للمباراة، والإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة. 

‏ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في ‏إياب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏ 

وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف، في اللقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب تي بي مازيمبي؛ بمدينة لوبومباشي بالكونغو.

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الأهلي، اختار الجهاز الفني للنادي الأهلي، كلا من محمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد عبد القادر ثلاثي الفريق الأول، للحديث لوسائل الإعلام قبل مواجهة مازيمبي والمحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وقرر النادي الأهلي فتح مران الفرق لمدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام للحديث عن مواجهة مازيمبي بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، إذ يستضيف الفريق الأحمر نظيره الكونغولي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مران مفتوح للمارد الأحمر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ‏التتش.

ومن المقرر أن يكون مران الأهلي مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، ويسبق ذلك في الرابعة والنصف إجراء لقاءات مع لاعبي الأهلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام بـ «كاف».

ويواصل الفريق استعداده لمباراة مازيمبي المقرر لها العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إياب ‏الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

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النادي الأهلي الأهلي احمد عبد القادر كولر رامي ربيعة

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