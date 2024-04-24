الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

ثلاثي الأهلى يتحدث لوسائل الإعلام قبل مواجهة مازيمبي

الاهلى،فيتو
الاهلى،فيتو

الاهلي، اختار الجهاز الفني للنادي الأهلي، كلا من محمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد عبد القادر ثلاثي الفريق الأول، للحديث لوسائل الإعلام قبل مواجهة مازيمبي والمحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وقرر النادي الأهلي فتح مران الفريق لمدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام للحديث عن مواجهة مازيمبي بناء على تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف.

مواجهة مازيمبي الكونغولي

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، إذ يستضيف الفريق الأحمر نظيره الكونغولي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

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وقرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مران مفتوح للمارد الأحمر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ‏التتش.

ومن المقرر أن يكون مران الأهلي مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، ويسبق ذلك في الرابعة والنصف إجراء لقاءات مع لاعبي الأهلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام بـ «كاف».

ويواصل الفريق استعداده لمباراة مازيمبي المقرر لها العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إياب ‏الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي احمد عبد القادر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف النادي الأهلي محمد هاني

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