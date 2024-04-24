الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

الشباب ومشكلات السوشيال ميديا، ندوة بمكتبة مصر العامة

ندوة بمكتبة مصر
ندوة بمكتبة مصر العامة،فيتو

نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر برعاية  المستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر ندوة تثقيفية بعنوان الشباب ومشكلات السوشيال ميديا.

جاء ذلك فى ظل اهتمام مكتبة مصر العامه بالاقصر بإطلاق سلسلة من الندوات التثقيفية الداعمه لإحياء دور المكتبات الفعال لبناء وخلق جيل من الشباب المصري الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة والاخلاق الحميدة لتقديمهم للمجتمع ابا عظيما وام فاضله ومواطن بعيد كل البعد عن التشوهات الاجتماعيه والدينيه والثقافية.

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وفي نهاية الندوة وجه الدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامه بالأقصر  دعوه عامه للشباب من الجنسين بضرورة المواظبة علي حضور الندوات التي تنظمها مكتبة مصر العامة،مؤكدا أنها تقدم وجبه دسمه لإثراء العمليه التعليمية والثقافيه والدينية. 

وحاضر في الندوة  أساتذة من كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي؛ الأستاذ الدكتور مصطفي سيد عبد الإله استاذ بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي والدكتور أيمن عبد الكريم دكتور بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي.

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الأقصر محافظة الأقصر فيتو السوشيال ميديا مشكلات الشباب مكتبة مصر العامة

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