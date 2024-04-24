الكشف علي 700 مريض خلال قافلة طبية بحي العامرية أول

تفقد السيد موسى رئيس حى العامرية أول بالإسكندرية، القافلة الطبية بزاوية عبد القادر، والتي تنظمها مديرية الصحة بالإسكندرية تحت رعاية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وتستمر لمده يومان.

وقام الحى بإنشاء شادر لانتظار حالات الكشف واستقبالهم وتذليل أى معوقات للقافلة، وجري إزالة الاشغالات بالطريق المؤدي اليها.

وجري توقيع الكشف علي 700 حالة خلال اليوم الأول، وتنوعت الكشوفات بين عظام وباطنة وأطفال وأنف وأذن، مع صرف العلاج مجانا، وتستمر الحملة غدا الخميس لكشف رمد وعمل نظارات مجانا.

حملة علي المخابز السياحية

وكان قد قاد السيد موسى رئيس حى العامرية أول بغرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على المخابز السياحى ومتابعة الأسعار ووزن رغيف الخبز، بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية ورئيس رقابة التموين.

ضبط أسعار الخبز السياحي

وقام رئيس الحى، بحضور أسامة شمس مساعد رئيس الحى والمتابعة الميدانية وأشغال طريق والادارات المعنية بتنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المخابز السياحى ومتابعة الاسعار ووزن رغيف الخبز واستهدفت الحملة شارع القسم وشارع الوكالة بالعامرية البلد

Advertisements

وجري خلال الحملة ضبط 14 مخالفة متنوعة ما بين عدم إعلان ودقيق مجهول المصدر واوزان ناقصة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وأكد رئيس حي العامرية أول، استمرار المتابعة لحين ضبط الأسعار والالتزام بقرارات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ووزارة التموين فيما يخص أسعار الخبز السياحى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ