الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

عيد تحرير سيناء، جهود الدولة لإقامة شبكة نقل عملاقة في أرض الفيروز ومدن القناة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

تواصل الدولة المصرية جهودها التنموية في سيناء تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير وشملت محاور التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة. 

 

ونرصد جهود إقامة شبكة نقل عملاقة بسيناء ومدن القناة كالتالي:

- جهود إقامة شبكة نقل عملاقة بسيناء ومدن القناة، حيث تشمل مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة، إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليصل عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقابل نفق واحد عام 2024. 

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-  كما تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى مارس 2024، علاوة على إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه.

- بالنسبة لمشروعات الموانئ البحرية والبرية، تم وجار تطوير 8 موانئ بحرية كما تم إنشاء وتطوير 3 موانئ برية، بينما تتضمن مشروعات السكك الحديدية، مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكة الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – طابا) بطول 500 كم. 

- جار تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم، علاوة على ما تشمله مشروعات الطيران حيث تم وجار تطوير 6 مطارات جديدة، بجانب إنشاء مطار البردويل على مساحة 320 ألف م2. 

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القوات المسلحة سيناء شبكة نقل
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